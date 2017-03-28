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  • 28.03, 19:28

    Самолет снес головы делавшим селфи девушкам

    5 комментариев
    Самолет снес головы делавшим селфи девушкам

    Самолет снес головы делавшим селфи девушкам

    Самолет снес головы делавшим селфи девушкам
  • Фото: proceso.com

    • В мексиканском городе Чинипас правоохранители выясняют обстоятельства гибели двух молодых девушек, фотографировавшихся на взлетно-посадочной полосе.

    18-летняя Миция Мендоса Коррал и 17-летняя Кларисса Моркеко Миранда решили сделать несколько селфи и проникли на взлетно-посадочную полосу. В этот момент совершал посадку небольшой самолет.

    По всей видимости, девушки не услышали звуки приближающейся машины, а пилот не остановил самолет, так как опасался крушения из-за резкого виража.

    В результате девушки получили смертельные травмы. Как сообщает Proceso, удар одного из крыльев пришелся в головы девушек.

    Погибшие приехали в Чинипас, чтобы посмотреть на скачки, которые проходили недалеко от взлетно-посадочной полосы.

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