На Тучковом мосту в Петербурге армируют «подушку» и усиливают пролеты

Мостостроители показали журналистам, как идет реконструкция переправы, связывающей Васильевский остров с Петроградской стороной. Ремонт завершат к началу ЧМ по футболу. Сейчас работы выполнены практически наполовину.
Оценить обновленный Тучков мост автолюбители смогут уже через полтора месяца. Строители готовы открыть для движения две полосы в той части моста, где уже закончилась реконструкция. Доделывать осталось немного, так что уже 15 мая водители смогут почувствовать разницу.
Разделив ремонт моста на две части, строители в буквальном смысле поделили переправу пополам. Пока Тучков мост в разрезе, можно разглядеть, каким было состояние старого основания.
Множественные пустоты, которые могли привести к провалам, сейчас заполняют. На обновленной половине рабочие трудятся над переходной плитой. Это важное звено в устройстве современного моста. Она, словно подушка из арматуры, которую скоро зальют бетоном.
Дмитрий Календарёв, директор по производству компании-подрядчика: «Поэтому при переходе с мягкой на жесткую конструкцию обязательно должна быть сделана переходная плита. Чтобы жесткость конструкции плавно переходила и не было удара на деформационном шве при эксплуатации».
Строители сами про себя говорят: в тесноте, да не в обиде. Чтобы еще больше не усложнять транспортную ситуацию на Васильевском острове, они согласились на время реконструкции делить переправу с автомобилистами.
В таких стесненных условиях пришлось демонтировать старые пролеты советских времен и на их место устанавливать новые металлические балки. Рабочие усилили и разводные пролеты. Тучков мост станет новейшей переправой, но облик моста по проекту должен сохраниться историческим. Поэтому многие технологии буквально вшиты в полотно дороги.
Сейчас основное внимание к разводным пролетам. Уже 15 мая обновленные крылья моста должны взлететь перед проходящими по Малой Неве судами. Тогда же автомобильное движение переведут на вторую половину моста, чтобы до конца года успеть закончить ремонт всей переправы, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.
Разделив ремонт моста на две части, строители в буквальном смысле поделили переправу пополам. Пока Тучков мост в разрезе, можно разглядеть, каким было состояние старого основания.
Множественные пустоты, которые могли привести к провалам, сейчас заполняют. На обновленной половине рабочие трудятся над переходной плитой. Это важное звено в устройстве современного моста. Она, словно подушка из арматуры, которую скоро зальют бетоном.
Дмитрий Календарёв, директор по производству компании-подрядчика: «Поэтому при переходе с мягкой на жесткую конструкцию обязательно должна быть сделана переходная плита. Чтобы жесткость конструкции плавно переходила и не было удара на деформационном шве при эксплуатации».
Строители сами про себя говорят: в тесноте, да не в обиде. Чтобы еще больше не усложнять транспортную ситуацию на Васильевском острове, они согласились на время реконструкции делить переправу с автомобилистами.
В таких стесненных условиях пришлось демонтировать старые пролеты советских времен и на их место устанавливать новые металлические балки. Рабочие усилили и разводные пролеты. Тучков мост станет новейшей переправой, но облик моста по проекту должен сохраниться историческим. Поэтому многие технологии буквально вшиты в полотно дороги.
Сейчас основное внимание к разводным пролетам. Уже 15 мая обновленные крылья моста должны взлететь перед проходящими по Малой Неве судами. Тогда же автомобильное движение переведут на вторую половину моста, чтобы до конца года успеть закончить ремонт всей переправы, передает корреспондент НТВ Мария Сапожникова.
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