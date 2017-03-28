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  • 28.03, 17:57
    В Петербурге арестован занимавшийся рекультивацией «Красного Бора» бизнесмен. Ленинградская область, Санкт-Петербург, аресты, хищения, экология. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Петербурге арестован занимавшийся рекультивацией «Красного Бора» бизнесмен

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    В Петербурге арестован занимавшийся рекультивацией «Красного Бора» бизнесмен

    В Петербурге арестован занимавшийся рекультивацией «Красного Бора» бизнесмен

      Главу «ЭкоГрадСтроя» Андрея Градобоева подозревают в хищении 17 млн рублей, но после предъявления обвинения сумма может возрасти в несколько раз.

      Сегодня стало известно, что в Петербурге арестовали руководителя компании «ЭкоГрадСтрой» Андрея Градобоева. Фирма выполняла работы на полигоне «Красный Бор» по контракту с администрацией города.

      Бизнесмена подозревают в хищении 17 миллионов рублей. По договорам с комитетом по природопользованию Петербурга подрядчик и его субподрядчик должны были построить, реконструировать и рекультивировать карты для хранения отходов. Общая сумма работ почти 100 миллионов рублей, 59 из которых должен был освоить «ЭкоГрадСтрой».

      В ближайшее время Андрею Градобоеву должны предъявить обвинение. И, по предварительным данным, в нем уже может фигурировать другая сумма нанесенного городской казне ущерба — 50 миллионов рублей.

      Тем временем активисты опасаются, что действия «ЭкоГрадСтроя» привели не только к финансовым потерям, но и могут повлечь за собой серьезные экологические последствия.

      Виктория Маркова, председатель межрегиональной инициативной группы по экологической безопасности: «Рекультивация 70-й карты была проведена частично. Компания осуществляла строительство двух новых карт котлованов. Это 34 миллиона рублей. Карты осыпались буквально в тот же год. Также компания как субподрядчик осуществляла ремонт так называемых обваловок, которые осыпались в тот же год до истечения срока гарантийных обязательств».

      Активистка Виктория Маркова требует также привлечь к ответственности должностных лиц, проектировщиков и специалистов авторского надзора. Экологи указывают на то, что работы по строительству двух новых котлованов вообще проводились без экспертизы, потому что были оформлены как реконструкция.

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