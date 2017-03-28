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  • 28.03, 17:57

    «Роснефть» назвала решение суда ЕС по санкциям политизированным и незаконным

    1 комментарий

    «Роснефть» назвала решение суда ЕС по санкциям политизированным и незаконным

    «Роснефть» назвала решение суда ЕС по санкциям политизированным и незаконным

    В «Роснефти» раскритиковали решение Европейского суда, признавшего обоснованными санкции ЕС против компании.

    В «Роснефти» заявили, что считают судебное решение «незаконным, необоснованным и политизированным», а также подчеркнули, что оно доказывает, что «в Европе на смену верховенства права приходит верховенство политической конъюнктуры».

    «Роснефть»: «Суд признал законность санкций, несмотря на то, что ЕС в ходе процесса не смог представить оснований для их введения в отношении компании „Роснефть“ продолжает настаивать, что не совершала никаких противоправных действий ни в одной юрисдикции, где она ведет свою деятельность, включая Украину, не имеет отношения к кризису на Украине».

    Также в компании заявили, что санкции «были приняты для достижения скрытых целей и, в действительности, являются способом конкурентной борьбы», однако суд отказался это признавать.

    Кроме того, подчеркнули в «Роснефти», Европейский суд проигнорировал собственные прецеденты. Так, ранее иранские банки, включенные в санкционный список Евросоюза, смогли обжаловать постановление ЕС, доказав, что не связаны с ядерной программой Ирана.

    Напомним, сегодня стало известно, что Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, которые были введены ЕС против «Роснефти». При этом, как сообщил адвокат компании, «Роснефть» не может подавать апелляцию на решение.

    Ранее российская компания подала иск к властям Великобритании о правомерности секторальных антироссийских санкций, введенных в 2014 году. Лондон же запросил позицию европейского судебного органа, так как «Роснефть» оспаривает постановления ЕС, а у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.

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