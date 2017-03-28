#ТЫСУПЕР!
Говорим и показываем
ТВ-Эфир
Говорим и показываем
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 17:57

    На Украине пустили с молотка памятник Ленину

    2 комментария
    На Украине пустили с молотка памятник Ленину

    На Украине пустили с молотка памятник Ленину

    На Украине пустили с молотка памятник Ленину
  • Фото: leninstatues.ru

    • В украинском городе Чоп (Закарпатская область) продали памятник Владимиру Ленину.

    Стоимость монумента составила около 253 тысяч гривен (более 530 тысяч рублей).

    В торгах принял участие всего один человек. Он купил скульптуру по начальной стоимости. Памятник передали в право пользования, а деньги пополнят бюджет Чопа.

    Как отметили в пресс-службе городского совета, подобный аукцион проводился на Украине впервые.

    Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В стране были снесены более тысячи памятников и переименованы сотни улиц и населенных пунктов. В октябре прошло года СМИ сообщили, что в городе Новгород-Северский Черниговской области демонтировали последний на Украине памятник Ленину.

    Новости по теме

    Кризис на Украине

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru