На Украине пустили с молотка памятник Ленину

В украинском городе Чоп (Закарпатская область) продали памятник Владимиру Ленину.
Стоимость монумента составила около 253 тысяч гривен (более 530 тысяч рублей).
В торгах принял участие всего один человек. Он купил скульптуру по начальной стоимости. Памятник передали в право пользования, а деньги пополнят бюджет Чопа.
Как отметили в пресс-службе городского совета, подобный аукцион проводился на Украине впервые.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В стране были снесены более тысячи памятников и переименованы сотни улиц и населенных пунктов. В октябре прошло года СМИ сообщили, что в городе Новгород-Северский Черниговской области демонтировали последний на Украине памятник Ленину.
В торгах принял участие всего один человек. Он купил скульптуру по начальной стоимости. Памятник передали в право пользования, а деньги пополнят бюджет Чопа.
Как отметили в пресс-службе городского совета, подобный аукцион проводился на Украине впервые.
Напомним, с мая 2015 года на Украине действует закон о декоммунизации. В стране были снесены более тысячи памятников и переименованы сотни улиц и населенных пунктов. В октябре прошло года СМИ сообщили, что в городе Новгород-Северский Черниговской области демонтировали последний на Украине памятник Ленину.
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