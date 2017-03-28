Минутка умиления: неуклюжие ежики покорили пользователей Интернета

В японском Twitter набирает популярность микроблог о жизни ежиков.

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Сил и Стелла любят отдыхать, свернувшись клубком на мягких подушках, но живо откликаются на предложение пообедать. Их любимое лакомство — червячки. Складывается впечатление, что при виде еды Сил перестает себя контролировать.



Еж настолько неуклюжий, что не может схватить червяка и не в состоянии удержаться на подушке. Потянувшись за едой, зверек теряет равновесие, скатывается и падает мордочкой вниз. Сородича Сила тоже нельзя назвать грациозным, но он однозначно более ловко захватывает червя и очень быстро его съедает.