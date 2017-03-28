Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум по Исаакию

Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора.
Надежда Лебедева, председатель комиссии: «Представленное ходатайство о проведении референдума соответствует законодательству. Комиссия постановила направить постановление о регистрации инициативной группы в Законодательное собрание Петербурга».
В инициативную группу вошли местные парламентарии, члены Российского творческого союза работников культуры, а также Санкт-Петербургский союз ученых, движение «Православные за Исаакий как храм и музей», а также политические организации, среди которых партия «Парнас».
Предполагается, что в случае проведения референдума, жителям города предстоит ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского, Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».
прекратил дело о незаконной передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.
В инициативную группу вошли местные парламентарии, члены Российского творческого союза работников культуры, а также Санкт-Петербургский союз ученых, движение «Православные за Исаакий как храм и музей», а также политические организации, среди которых партия «Парнас».
Предполагается, что в случае проведения референдума, жителям города предстоит ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского, Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».
прекратил дело о незаконной передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.
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