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  • 28.03, 17:57
    Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум по Исаакию. РПЦ, Санкт-Петербург, суды. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум по Исаакию

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    Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум по Исаакию

    Избирком Петербурга утвердил заявку на референдум по Исаакию

      Избирательная комиссия Петербурга зарегистрировала инициативную группу по проведению общегородского референдума по вопросу сохранения музейного статуса Исаакиевского собора.

      Надежда Лебедева, председатель комиссии: «Представленное ходатайство о проведении референдума соответствует законодательству. Комиссия постановила направить постановление о регистрации инициативной группы в Законодательное собрание Петербурга».

      В инициативную группу вошли местные парламентарии, члены Российского творческого союза работников культуры, а также Санкт-Петербургский союз ученых, движение «Православные за Исаакий как храм и музей», а также политические организации, среди которых партия «Парнас».

      Предполагается, что в случае проведения референдума, жителям города предстоит ответить на вопрос: «Согласны ли вы с тем, что относящиеся к памятникам истории и культуры федерального значения и находящиеся в собственности Санкт-Петербурга здания: Собор Исаакия Далматского, Собор Воскресения Христова (более известный как Храм Спаса на Крови), Собор имени апостолов Петра и Павла должны быть закреплены на праве оперативного управления за государственными музеями при обеспечении возможности проведения в них религиозных обрядов и церемоний?».

      Ранее сообщалось, что Смольнинский районный суд Петербурга прекратил дело о незаконной передаче Исаакиевского собора Русской православной церкви. На прекращении процесса настаивал ответчик — комитет имущественных отношений, который аргументировал свою позицию тем, что правовых последствий для истцов его распоряжение не порождает, и оно вовсе не означает саму передачу музея храму, это лишь план мероприятий.

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