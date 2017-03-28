Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков

Жаркие словесные баталии разгорелись сегодня на съезде Ассоциации российских банков. Банкиры обвинили Центробанк в зажиме конкуренции, фаворитизме и еще целом ряде грехов.
Возможно, деньги и любят тишину, но небольшие банки, по сути, заявили, что ЦБ их ущемляет и подыгрывает крупным организациям. Казалось бы, рутинный ежегодный съезд Ассоциации российских банков показал, что он может проходить страстно и конфликтно. Споры вызывал доклад, который АРБ подготовила к съезду. В нем критикуются методы работы Центробанка.
АРБ эмоционально писала про то, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику. Другой тезис был про завуалированный фаворитизм в отношении некоторых банков. И, наконец, АРБ заявила, что отзыв банковских лицензий дорого обходится экономике и надо переходить к альтернативным вариантам.
выходит из состава Ассоциации российских банков. Уже во время самого съезда на доклад ответила лично глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «Нас очень беспокоит, что АРБ хоть и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимала попытки выработать стандарты добросовестного поведения».
Возмутился прочитанным и глава банка ВТБ Андрей Костин. Он назвал своей виной то, что команда ВТБ в подготовке доклада не участвовала.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Мне кажется доклад каким-то образом не объединяет, а разъединяет банки, которые входят в АРБ. Зачитаю: многие решения в ЦБ принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц, чаще всего руководствующейся собственными, а не общественными интересами, имеющими доступ в кабинеты».
После всего услышанного глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объявил, что критику текста доклада принимает.
АРБ эмоционально писала про то, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику. Другой тезис был про завуалированный фаворитизм в отношении некоторых банков. И, наконец, АРБ заявила, что отзыв банковских лицензий дорого обходится экономике и надо переходить к альтернативным вариантам.
выходит из состава Ассоциации российских банков. Уже во время самого съезда на доклад ответила лично глава Центробанка Эльвира Набиуллина.
Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «Нас очень беспокоит, что АРБ хоть и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимала попытки выработать стандарты добросовестного поведения».
Возмутился прочитанным и глава банка ВТБ Андрей Костин. Он назвал своей виной то, что команда ВТБ в подготовке доклада не участвовала.
Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Мне кажется доклад каким-то образом не объединяет, а разъединяет банки, которые входят в АРБ. Зачитаю: многие решения в ЦБ принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц, чаще всего руководствующейся собственными, а не общественными интересами, имеющими доступ в кабинеты».
После всего услышанного глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объявил, что критику текста доклада принимает.
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