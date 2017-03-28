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  • 28.03, 17:58
    Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков. ВТБ, Набиуллина, Центробанк, банки, экономика и бизнес. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков

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    Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков

    Набиуллина и Костин раскритиковали доклад Ассоциации российских банков

      Жаркие словесные баталии разгорелись сегодня на съезде Ассоциации российских банков. Банкиры обвинили Центробанк в зажиме конкуренции, фаворитизме и еще целом ряде грехов.

      Возможно, деньги и любят тишину, но небольшие банки, по сути, заявили, что ЦБ их ущемляет и подыгрывает крупным организациям. Казалось бы, рутинный ежегодный съезд Ассоциации российских банков показал, что он может проходить страстно и конфликтно. Споры вызывал доклад, который АРБ подготовила к съезду. В нем критикуются методы работы Центробанка.

      АРБ эмоционально писала про то, что отсечение банков от государственных денег приобретает чуть ли не циничные формы и утрачивает логику. Другой тезис был про завуалированный фаворитизм в отношении некоторых банков. И, наконец, АРБ заявила, что отзыв банковских лицензий дорого обходится экономике и надо переходить к альтернативным вариантам.

      Первым отреагировал «Альфа-банк». Он заявил, что со стилистикой доклада и обвинениями в адрес ЦБ не согласен и потому выходит из состава Ассоциации российских банков. Уже во время самого съезда на доклад ответила лично глава Центробанка Эльвира Набиуллина.

      Эльвира Набиуллина, председатель Центробанка РФ: «Нас очень беспокоит, что АРБ хоть и говорит о важности развития конкуренции, тем не менее не выражает нетерпимости к фальсификации отчетности, мошенничеству, любым нарушениям закона, не осуждает схемные операции и не предпринимала попытки выработать стандарты добросовестного поведения».

      Возмутился прочитанным и глава банка ВТБ Андрей Костин. Он назвал своей виной то, что команда ВТБ в подготовке доклада не участвовала.

      Андрей Костин, президент-председатель правления банка ВТБ: «Мне кажется доклад каким-то образом не объединяет, а разъединяет банки, которые входят в АРБ. Зачитаю: многие решения в ЦБ принимаются кулуарно, по подсказке узкой группы лиц, чаще всего руководствующейся собственными, а не общественными интересами, имеющими доступ в кабинеты».

      После всего услышанного глава Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян объявил, что критику текста доклада принимает.

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