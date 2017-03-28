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  • 28.03, 16:26
    Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания. Воронеж, обрушение. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания

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    Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания

    Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания

    Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания

      Трагедией едва не обернулся снос ветхого здания в Воронеже. Под обломками оказался один из сотрудников коммунальных служб. Поврежден расположенный по соседству бизнес-центр.

      Происшествие на камеру мобильного снял кто-то из офисных работников. На кадрах видно, как экскаватор, подъехав вплотную к и так почти разрушенной постройке, выбивает одну из опор. Через секунду здание складывается, как карточный домик.

      Из-за облака пыли спецмашину какое-то время даже не было видно. К счастью, бетонные плиты экскаватор не задели. Чего не скажешь про припаркованную иномарку. Одна из них повреждена. Владельцу придется отправиться в автосервис.

      Необходим ремонт и в офисном здании: там разрушена стена и разбиты стекла. Работников бизнес-центра экстренно эвакуировали. А владельцы помещений сейчас подсчитывают убытки.

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