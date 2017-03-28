Слабоумие и отвага: экскаваторщик чудом выжил во время сноса здания

Трагедией едва не обернулся снос ветхого здания в Воронеже. Под обломками оказался один из сотрудников коммунальных служб. Поврежден расположенный по соседству бизнес-центр .

1767 Воронеж

обрушение

Происшествие на камеру мобильного снял кто-то из офисных работников. На кадрах видно, как экскаватор, подъехав вплотную к и так почти разрушенной постройке, выбивает одну из опор. Через секунду здание складывается, как карточный домик.



Из-за облака пыли спецмашину какое-то время даже не было видно. К счастью, бетонные плиты экскаватор не задели. Чего не скажешь про припаркованную иномарку. Одна из них повреждена. Владельцу придется отправиться в автосервис.



Необходим ремонт и в офисном здании: там разрушена стена и разбиты стекла. Работников бизнес-центра экстренно эвакуировали. А владельцы помещений сейчас подсчитывают убытки.