Водителя фальшивой скорой в Новосибирске лишили прав на год

Новосибирца Юрия Тренина, который выдавал свой автомобиль за карету скорой помощи, на год лишили водительского удостоверения.
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Кроме того, мужчину обязали снять с автомобиля все маячки и сигналы. Машину даже переоформили. Так что теперь это не специальный транспорт, а обычная «Газель».
Тренину больше не удастся ввести в заблуждение других автомобилистов. Как это случилось несколько месяцев назад, когда на пути у него встал большегруз. Водитель псевдоскорой заставил уступить ему дорогу и даже заявил, что якобы торопится к пациенту. Но как только видео, снятое очевидцами, попало в сеть, стражи порядка начали проверку. И выяснили, что «неотложка» — не настоящая.
Автомобиль Юрия Тренина не был зарегистрирован ни на одной подстанции или больнице. Мужчина просто приобрел себе автомобиль неотложки и использовал его исключительно в личных целях — ездил на нем за покупками. За это Тренина и привлекли к административной ответственности.
Тренину больше не удастся ввести в заблуждение других автомобилистов. Как это случилось несколько месяцев назад, когда на пути у него встал большегруз. Водитель псевдоскорой заставил уступить ему дорогу и даже заявил, что якобы торопится к пациенту. Но как только видео, снятое очевидцами, попало в сеть, стражи порядка начали проверку. И выяснили, что «неотложка» — не настоящая.
Автомобиль Юрия Тренина не был зарегистрирован ни на одной подстанции или больнице. Мужчина просто приобрел себе автомобиль неотложки и использовал его исключительно в личных целях — ездил на нем за покупками. За это Тренина и привлекли к административной ответственности.
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