В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада

В Магадане из детского сада сбежал трехлетний ребенок. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета провели проверку дошкольного учреждения.
Инцидент произошел накануне — практически раздетого малыша увидели прохожие и передали полицейским. В дошкольном учреждении даже не заметили его исчезновения. Это при том, что по всей территории и в помещении установлены камеры наблюдения. Только ставки дежурного, следящего за мониторами, здесь нет, как выяснили специалисты надзорных органов. На их вопросы пришлось ответить и воспитателю. Женщину, кстати, уже уволили.
Побег трехлетнего воспитанника детского сада зафиксировали камеры наблюдения, установленные по всему периметру здания. Маленький Матвей во время послеобеденного сна осторожно выглянул в коридор, убедился, что рядом никого нет, и тихонько прикрыл за собой дверь. Затем со всех ног бросился бежать. На улице около нуля. Малыш в одних сапогах и без верхней одежды. На записи видно, как он покидает территорию.
Что заставило Матвея бежать из детского сада — будут выяснять психологи и родители. Прокуроров интересует, почему мальчик смог беспрепятственно выйти за территорию и этого никто не заметил. Проверяющие при помощи сотрудников учреждения изучают служебные документы — приказы, нормативы, инструкции, вплоть до графиков дежурств и отпусков.
В ситуации уже начал разбираться и Следственный комитет. Там посчитали, что такую невнимательность сотрудников можно квалифицировать сразу по двум статьям Уголовного кондекса.
Вячеслав Каночкин, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области: «В связи с произошедшим, следственным отделом по городу Магадану инициирована проверка в части возможного наличия признаков в части возможного состава, предусмотренного статьей „Халатность“», а также статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Воспитателя, которая допустила этот побег, уже уволили. Оказалось, что она замещала основного педагога, которая находилась на больничном. С остальными сотрудникам детского сада сейчас проводят повторный инструктаж по безопасности, передает корреспондент НТВ Илья Ушенин.
Побег трехлетнего воспитанника детского сада зафиксировали камеры наблюдения, установленные по всему периметру здания. Маленький Матвей во время послеобеденного сна осторожно выглянул в коридор, убедился, что рядом никого нет, и тихонько прикрыл за собой дверь. Затем со всех ног бросился бежать. На улице около нуля. Малыш в одних сапогах и без верхней одежды. На записи видно, как он покидает территорию.
Что заставило Матвея бежать из детского сада — будут выяснять психологи и родители. Прокуроров интересует, почему мальчик смог беспрепятственно выйти за территорию и этого никто не заметил. Проверяющие при помощи сотрудников учреждения изучают служебные документы — приказы, нормативы, инструкции, вплоть до графиков дежурств и отпусков.
В ситуации уже начал разбираться и Следственный комитет. Там посчитали, что такую невнимательность сотрудников можно квалифицировать сразу по двум статьям Уголовного кондекса.
Вячеслав Каночкин, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области: «В связи с произошедшим, следственным отделом по городу Магадану инициирована проверка в части возможного наличия признаков в части возможного состава, предусмотренного статьей „Халатность“», а также статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Воспитателя, которая допустила этот побег, уже уволили. Оказалось, что она замещала основного педагога, которая находилась на больничном. С остальными сотрудникам детского сада сейчас проводят повторный инструктаж по безопасности, передает корреспондент НТВ Илья Ушенин.
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