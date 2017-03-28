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  • 28.03, 16:26
    В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада. Магадан, дети и подростки, детские сады. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада

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    В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада

    В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада

    В Магадане трехлетний малыш сбежал из детского сада

      В Магадане из детского сада сбежал трехлетний ребенок. Сотрудники прокуратуры и Следственного комитета провели проверку дошкольного учреждения.

      Инцидент произошел накануне — практически раздетого малыша увидели прохожие и передали полицейским. В дошкольном учреждении даже не заметили его исчезновения. Это при том, что по всей территории и в помещении установлены камеры наблюдения. Только ставки дежурного, следящего за мониторами, здесь нет, как выяснили специалисты надзорных органов. На их вопросы пришлось ответить и воспитателю. Женщину, кстати, уже уволили.

      Побег трехлетнего воспитанника детского сада зафиксировали камеры наблюдения, установленные по всему периметру здания. Маленький Матвей во время послеобеденного сна осторожно выглянул в коридор, убедился, что рядом никого нет, и тихонько прикрыл за собой дверь. Затем со всех ног бросился бежать. На улице около нуля. Малыш в одних сапогах и без верхней одежды. На записи видно, как он покидает территорию.

      Что заставило Матвея бежать из детского сада — будут выяснять психологи и родители. Прокуроров интересует, почему мальчик смог беспрепятственно выйти за территорию и этого никто не заметил. Проверяющие при помощи сотрудников учреждения изучают служебные документы — приказы, нормативы, инструкции, вплоть до графиков дежурств и отпусков.

      В ситуации уже начал разбираться и Следственный комитет. Там посчитали, что такую невнимательность сотрудников можно квалифицировать сразу по двум статьям Уголовного кондекса.

      Вячеслав Каночкин, старший помощник руководителя СУ СКР по Магаданской области: «В связи с произошедшим, следственным отделом по городу Магадану инициирована проверка в части возможного наличия признаков в части возможного состава, предусмотренного статьей „Халатность“», а также статьей «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

      Воспитателя, которая допустила этот побег, уже уволили. Оказалось, что она замещала основного педагога, которая находилась на больничном. С остальными сотрудникам детского сада сейчас проводят повторный инструктаж по безопасности, передает корреспондент НТВ Илья Ушенин.

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