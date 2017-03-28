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  • 28.03, 16:26

    «Какой стыд»: украинцы осуждают соотечественника, укравшего лампочки и кран из египетского отеля

    7 комментариев
    «Какой стыд»: украинцы осуждают соотечественника, укравшего лампочки и кран из египетского отеля

    «Какой стыд»: украинцы осуждают соотечественника, укравшего лампочки и кран из египетского отеля

    «Какой стыд»: украинцы осуждают соотечественника, укравшего лампочки и кран из египетского отеля
  • Фото: Дмитрий Виноградов /facebook.com

    • Украинский турист попытался вывезти из египетского отеля туалетную бумагу, лампочки, посуду и даже кран от биде.

    О жадном туристе в своем Facebook рассказал сотрудник украинской туристической компании.

    Приз тому, кто угадает что происходит на фото. Мои коллеги не участвуют :) Короче, есть грехи пострашнее, чем клянчить скидки у турагентов
    Подсказка. Египет. Сьогодення так сказать.

    Опубликовано Дмитрием Виноградовым 27 марта 2017 г.

    Поймали украинца сотрудники отеля, которые попросили его показать содержимое чемодана при выезде. Теперь туристу может грозить штраф в размере 10-кратной стоимости похищенного имущества.

    При этом выяснилось, что попавшегося на краже туриста бедным не назовешь: у него хватило денег заплатить за номер в гостинице Hilton.

    Поступок туриста вызвал бурную реакцию в соцсетях. Так, одни стали предполагать, что таким образом турист решил «отбить» стоимость поездки, и спорить о том, сколько чемоданов с собой было у украинца. А другие отмечают, что им стыдно за поступок соотечественника.

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