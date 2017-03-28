«Какой стыд»: украинцы осуждают соотечественника, укравшего лампочки и кран из египетского отеля

Приз тому, кто угадает что происходит на фото. Мои коллеги не участвуют :) Короче, есть грехи пострашнее, чем клянчить скидки у турагентов

Подсказка. Египет. Сьогодення так сказать. Опубликовано Дмитрием Виноградовым 27 марта 2017 г.

О жадном туристе в своем Facebook рассказал сотрудник украинской туристической компании.Поймали украинца сотрудники отеля, которые попросили его показать содержимое чемодана при выезде. Теперь туристу может грозить штраф в размере 10-кратной стоимости похищенного имущества.При этом выяснилось, что попавшегося на краже туриста бедным не назовешь: у него хватило денег заплатить за номер в гостинице Hilton.Поступок туриста вызвал бурную реакцию в соцсетях. Так, одни стали предполагать, что таким образом турист решил «отбить» стоимость поездки, и спорить о том, сколько чемоданов с собой было у украинца. А другие отмечают, что им стыдно за поступок соотечественника.