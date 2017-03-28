Генштаб РФ: призываем к равноправному и конструктивному диалогу по ПРО

В российском Генштабе заявили, что базы ПРО США в Европе и на кораблях близ границ России создают потенциал для внезапного
ракетно-ядерного удара по РФ.
В связи с этим, отметил заместитель начальника Главного оперативного управления (ГОУ) Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, Россия «вынуждена принимать адекватные ответные меры».
При этом Познихир подчеркнул, что Москва уже не раз на различных уровнях обращала внимание на то, что глобальная система ПРО угрожают стратегическому балансу сил в мире, однако «аргументы не воспринимаются», а «очевидные факты игнорируются».
Виктор Познихир, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Мы призываем к равноправному и конструктивному диалогу по противоракетной тематике, нацеленному на поиск решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон».
Также, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, Познихир сообщил, что Россия предлагала совместно разработать архитектуру ПРО для Европы, но «все наши инициативы были отвергнуты», передает ТАСС.
При этом Познихир подчеркнул, что Москва уже не раз на различных уровнях обращала внимание на то, что глобальная система ПРО угрожают стратегическому балансу сил в мире, однако «аргументы не воспринимаются», а «очевидные факты игнорируются».
Виктор Познихир, заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ: «Мы призываем к равноправному и конструктивному диалогу по противоракетной тематике, нацеленному на поиск решений, учитывающих интересы всех заинтересованных сторон».
Также, выступая на Конференции по разоружению в Женеве, Познихир сообщил, что Россия предлагала совместно разработать архитектуру ПРО для Европы, но «все наши инициативы были отвергнуты», передает ТАСС.
Комментарии