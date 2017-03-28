«Звоню из Луганска»: Песков прокомментировал утку о своем визите в ЛНР

Пресс-секретарь президента РФ назвал очередной уткой украинские заявления о том, что он якобы приехал в Луганск.

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Дмитрий Песков призвал не обращать внимания на подобные сообщения.



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимания».



При этом Песков отметил, что Службе безопасности Украины следует заниматься «серьезными делами».



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ: «СБУ пусть работает, пусть проверяет, это их работа… Украинские налогоплательщики платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, вот пусть СБУ и занимается».



Ранее украинские СМИ со ссылкой на источники в спецслужбах сообщили, что Дмитрий Песков накануне якобы прибыл в Луганск. В СБУ в свою очередь отметили, что проверяют эту информацию.