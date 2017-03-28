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  • 28.03, 14:56

    В Магадане стая собак изувечила 12-летнюю девочку

    1 комментарий

    В Магадане стая собак изувечила 12-летнюю девочку

    В Магадане стая собак изувечила <nobr>12-летнюю</nobr> девочку

    В Магадане 12-летняя девочка госпитализирована после нападения собак.

    Установлено, что стая напала на ребенка у дома 56 на улице Гагарина.

    Сейчас девочка находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в магаданском УМВД.

    По данным местных СМИ, на теле ребенка насчитали около 50 укушенных и рваных ран. Кроме того, у девочки диагностированы переломы руки и ноги.

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