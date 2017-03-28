В Магадане стая собак изувечила 12-летнюю девочку

В Магадане
12-летняя девочка госпитализирована после нападения собак.
Установлено, что стая напала на ребенка у дома 56 на улице Гагарина.
Сейчас девочка находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в магаданском УМВД.
По данным местных СМИ, на теле ребенка насчитали около 50 укушенных и рваных ран. Кроме того, у девочки диагностированы переломы руки и ноги.
Сейчас девочка находится в больнице. Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в магаданском УМВД.
По данным местных СМИ, на теле ребенка насчитали около 50 укушенных и рваных ран. Кроме того, у девочки диагностированы переломы руки и ноги.
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