Песков призвал цивилизованно выражать гражданскую позицию

Дмитрий Песков призвал гражданских активистов выражать свою позицию в соответствии с законодательством и без провокаций.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле с большим уважением относятся к праву граждан выражать свое мнение и готовы принимать его во внимание и анализировать.



Однако гражданским активистам следует оставаться в рамках закона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.



Дмитрий Песков: «Мы с большим уважением относимся к праву граждан выражать свое мнение, свою гражданскую позицию. Но, безусловно, мы приветствуем, когда это делается цивилизованно, без каких-либо провокаций, в соответствии с законодательством».

