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  • 28.03, 14:55

    Песков призвал цивилизованно выражать гражданскую позицию

    1 комментарий

    Песков призвал цивилизованно выражать гражданскую позицию

    Песков призвал цивилизованно выражать гражданскую позицию

    Дмитрий Песков призвал гражданских активистов выражать свою позицию в соответствии с законодательством и без провокаций.

    Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что в Кремле с большим уважением относятся к праву граждан выражать свое мнение и готовы принимать его во внимание и анализировать.

    Однако гражданским активистам следует оставаться в рамках закона, подчеркнул пресс-секретарь главы государства.

    Дмитрий Песков: «Мы с большим уважением относимся к праву граждан выражать свое мнение, свою гражданскую позицию. Но, безусловно, мы приветствуем, когда это делается цивилизованно, без каких-либо провокаций, в соответствии с законодательством».

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