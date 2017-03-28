В Крыму стремительно развивается промышленный сектор

Три года назад в Крыму начали восстанавливать оставленные в плачевном состоянии заводы. Это дало ощутимый результат — рост производства уже перешагнул пятипроцентный показатель.

Делявер Абдурахманов пришел на завод простым литейщиком, а теперь руководит целым цехом. Он мечтает работать на новом оборудовании, и такие перспективы появились. Предприятие буквально несколько дней назад вернулось в собственность государства.



Делявер Абдурахманов, начальник литейного цеха: «Формовка у нас, еще со времен Царь-пушки. Мы надеемся, что качественно жизнь улучшится и загрузка, и перспективы будут».



«Керченский металлургический комплекс» и «Стрелочный завод» последними из крымских предприятий вернулись в российскую юрисдикцию. До этого они принадлежали украинским олигархам.



Сергей Кураж, руководитель временной администрации: «Производились финансирование текущей деятельности и оплата труда, в развитие производства средства не вкладывались».



Однако спасти удалось не все предприятия. На Украине была общая тенденция — выжать из заводов все возможное, а потом продать здания и землю. Керченскую эмалированную посуду знают и ценят во многих городах и странах. Здесь никто не считает кастрюли, это просто невозможно, их измеряют тоннами. Полная загрузка этого керченского завода — тысяча тонн кастрюль и чайников в год. Для каждого региона на наборы посуды здесь наносят свои рисунки. Европа больше ценит игривые французские мотивы, Азия — фруктовые. Подробности — в репортаже корреспондента Олега Крючкова.