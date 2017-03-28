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  • 28.03, 14:56
    После промахов коалиции операция в западной части Мосула приостановлена. Ирак, ООН, США, войны и вооруженные конфликты. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    После промахов коалиции операция в западной части Мосула приостановлена

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    После промахов коалиции операция в западной части Мосула приостановлена

    После промахов коалиции операция в западной части Мосула приостановлена

      Иракские власти приостановили операцию в западной части Мосула, где правительственные войска при поддержке коалиции во главе с США вели бои против террористов запрещенной в России группировки «Исламское государство».

      Причина в том, что в последнее время жертвами авиаударов становятся все больше мирных граждан. Президент Ирака заявил, что эти ошибки Соединенным Штатам необходимо расследовать. Москва запросила специальный брифинг в Совете безопасности ООН из-за нанесенных 17 марта ударов американской авиации, в результате которых, по некоторым данным, погибли сотни мирных жителей.

      Как отмечают российские дипломаты, западные СМИ на удивление спокойно относятся к происходящему в Ираке, трагедия в Мосуле фактически замалчивается. Город, в котором сейчас остаются более 600 тысяч мирных жителей, находится на грани гуманитарной катастрофы.

      Боевики, оставляя свои позиции, не щадят никого. Они пытают людей, берут в заложники и убивают. Недавно в пустыне было обнаружено массовое захоронение, в котором насчитывается около 6 тысяч тел. Убитых просто сбрасывали в воронки от бомб. Для расследования преступления террористов из Багдада прибыла специальная комиссия.

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