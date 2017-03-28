Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

Президент Ирана Хасан Роухани, находящийся в Москве с официальным двухдневным визитом, утром возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

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переговоры

Путин

Иранского лидера сопровождает большая делегация высокопоставленных чиновников, в том числе министр иностранных дел Мохаммад Зариф. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии «в зависимости от конкретных случаев».



Ожидается, что на переговорах в Кремле Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят сирийский кризис и другие региональные проблемы. Особое внимание политики уделят расширению торговых и инвестиционных связей между странами, а также совместным энергетическим проектам. Это будет девятая встреча российского и иранского лидеров.