#ТЫСУПЕР!
Место встречи
ТВ-Эфир
Место встречи
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 14:55
    Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Иран, Путин, переговоры. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    комментировать
    Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

    Иранский президент Роухани возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата

      Президент Ирана Хасан Роухани, находящийся в Москве с официальным двухдневным визитом, утром возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.

      Иранского лидера сопровождает большая делегация высокопоставленных чиновников, в том числе министр иностранных дел Мохаммад Зариф. По словам главы иранского внешнеполитического ведомства, Россия может использовать иранские военные базы для борьбы с террористами в Сирии «в зависимости от конкретных случаев».

      Ожидается, что на переговорах в Кремле Владимир Путин и Хасан Роухани обсудят сирийский кризис и другие региональные проблемы. Особое внимание политики уделят расширению торговых и инвестиционных связей между странами, а также совместным энергетическим проектам. Это будет девятая встреча российского и иранского лидеров.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru