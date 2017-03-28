В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек

Водитель и пассажир КамАЗа скончались на месте
из-за падения дерева на кабину грузовика.
ЧП произошло на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Там дерево упало на кабину проезжающего мимо грузовика, в котором находились водитель 1984 года рождения и пассажир 1963 года рождения. От полученных травм оба они скончались на месте происшествия.
По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, передает сайт СУ СКР по региону.
По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, передает сайт СУ СКР по региону.
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