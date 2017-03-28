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  • 28.03, 13:24
    В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек. КамАЗ, Ростов-на-Дону, несчастные случаи, смерть. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек

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    В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек

    В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек

    В Ростове дерево упало на кабину КамАЗа и убило двух человек
    • Фото: radiorostova /twitter.com

      • Водитель и пассажир КамАЗа скончались на месте из-за падения дерева на кабину грузовика.

      ЧП произошло на улице Левобережной в Ростове-на-Дону. Там дерево упало на кабину проезжающего мимо грузовика, в котором находились водитель 1984 года рождения и пассажир 1963 года рождения. От полученных травм оба они скончались на месте происшествия.

      По факту ЧП проводится доследственная проверка. Следователи уже осмотрели место происшествия и назначили комплекс судебных экспертиз. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются, передает сайт СУ СКР по региону.

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