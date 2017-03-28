Российские саперы разминировали почти тысячу зданий в Пальмире

В освобожденной от боевиков Пальмире продолжаются работы по разминированию. На сегодняшний российские саперы разминировали 940 зданий и 46 километров дорог, обезвредив более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов.
Об этом рассказал на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, на сегодня разминировано 18 социально значимых объектов, 940 зданий и жилых домов на территории более 445 гектаров, 46 километров дорог, обезврежено более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. К самым сложным саперным работам были привлечены роботы «Уран-6» и собаки минно-разыскной службы.
Начальник управления также призвал все заинтересованные страны принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры в Пальмире.
Начальник управления также призвал все заинтересованные страны принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры в Пальмире.
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