#ТЫСУПЕР!
ЧП
ТВ-Эфир
ЧП
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 13:24

    Российские саперы разминировали почти тысячу зданий в Пальмире

    комментировать

    Российские саперы разминировали почти тысячу зданий в Пальмире

    Российские саперы разминировали почти тысячу зданий в Пальмире

    В освобожденной от боевиков Пальмире продолжаются работы по разминированию. На сегодняшний российские саперы разминировали 940 зданий и 46 километров дорог, обезвредив более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов.

    Об этом рассказал на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, на сегодня разминировано 18 социально значимых объектов, 940 зданий и жилых домов на территории более 445 гектаров, 46 километров дорог, обезврежено более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. К самым сложным саперным работам были привлечены роботы «Уран-6» и собаки минно-разыскной службы.

    Начальник управления также призвал все заинтересованные страны принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры в Пальмире.

    Напомним, российские саперы в Сирии помогают в разминировании древней Пальмиры. В первую очередь от взрывных устройств очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также жилые дома и социально важные объекты. При этом специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить инфраструктуру города и его историческую часть.

    Новости по теме

    Российская операция в Сирии

    Все новости по теме

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru