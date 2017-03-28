Российские саперы разминировали почти тысячу зданий в Пальмире

Об этом рассказал на брифинге начальник главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской. По его словам, на сегодня разминировано 18 социально значимых объектов, 940 зданий и жилых домов на территории более 445 гектаров, 46 километров дорог, обезврежено более 1,8 тысячи взрывоопасных предметов и самодельных взрывных устройств. К самым сложным саперным работам были привлечены роботы «Уран-6» и собаки минно-разыскной службы.Начальник управления также призвал все заинтересованные страны принять участие в операции по разминированию памятников мировой культуры в Пальмире.Напомним, российские саперы в Сирии помогают в разминировании древней Пальмиры. В первую очередь от взрывных устройств очищают дороги, ведущие к больницам и школам, а также жилые дома и социально важные объекты. При этом специалисты прилагают максимальные усилия, чтобы сохранить инфраструктуру города и его историческую часть.