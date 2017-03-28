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  • 28.03, 13:24

    Дик Чейни заговорил об «акте агрессии» со стороны России

    7 комментариев

    Дик Чейни заговорил об «акте агрессии» со стороны России

    Дик Чейни заговорил об «акте агрессии» со стороны России

    Бывший вице-президент США Дик Чейни заявил, что есть основания считать актом агрессии приписываемое Москве вмешательство в американские президентские выборы.

    Как передает вашингтонская газета Politico, с таким утверждением отставной политик-республиканец, занимавший второй по значимости пост в администрации Джорджа Буша-младшего, выступил на ET Global Business Summit в Дели.

    Дик Чейни, бывший вице-президент США: «Нет сомнений в том, что очень серьезные усилия были предприняты российским руководством, организациями для значительного вмешательства в наши основные фундаментальные демократические процессы. В некоторых кругах это могло бы восприниматься как акт агрессии. Я думаю, что это своего рода поведение и действие, которые мы можем увидеть и в будущем. Мы знаем, что они пытались сделать это и ранее в Прибалтийских странах».

    Чейни подчеркнул, что «на данном этапе никто не утверждает, будто избрание президента Дональда Трампа было якобы нелегитимным». При этом бывший вице-президент США заявил, что «нет никаких сомнений» в том, что Россия «серьезным образом вмешивалась в фундаментальные демократические процессы» в США.

    Дик Чейни: «Я бы не стал недооценивать тот вес, который мы, американцы, приписываем российским попыткам вмешаться в наши внутриполитические процессы».

    Демократическая партия США и близкие к ней средства массовой информации пытаются раздувать скандал вокруг приписываемого Москве вмешательства в выборы в США. Трамп и руководители его администрации не раз отвергали подобные обвинения и заявляли, что демократы стараются делегитимизировать законную исполнительную власть в Америке.

    В России неоднократно отвечали на обвинения в попытках повлиять на предвыборные процессы в США. Москва эту информацию опровергала и заявляла, что во внутренние дела других государств не вмешивается.

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