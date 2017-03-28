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  • 28.03, 13:24

    Солист The Foundations Клем Кёртис скончался от рака

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    Солист The Foundations Клем Кёртис скончался от рака

    Солист The Foundations Клем Кёртис скончался от рака

    Солист The Foundations Клем Кёртис скончался от рака
  • Фото: @realdannimorgan /twitter.com

    • Солист первого состава британской группы The Foundations Клем Кертис скончался в возрасте 76 лет.

    О смерти британского певца тринидадского происхождения сообщили его родственники.

    Ранее в этом году стало известно, что у музыканта диагностировали рак. Врачи сказали, что уже не могу помочь певцу, передает The Guardian.

    Клем Кёртис в 1967 году стал первым солистом соул-группы The Foundations. После записи двух альбомов он покинул коллектив и занялся сольной карьерой. Любителям музыки Кёртис известен по хиту Baby, Now That I’ve Found You.

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