Солист The Foundations Клем Кёртис скончался от рака

Солист первого состава британской группы The Foundations Клем Кертис скончался в возрасте 76 лет.
О смерти британского певца тринидадского происхождения сообщили его родственники.
Ранее в этом году стало известно, что у музыканта диагностировали рак. Врачи сказали, что уже не могу помочь певцу, передает The Guardian.
Клем Кёртис в 1967 году стал первым солистом соул-группы The Foundations. После записи двух альбомов он покинул коллектив и занялся сольной карьерой. Любителям музыки Кёртис известен по хиту Baby, Now That I’ve Found You.
Ранее в этом году стало известно, что у музыканта диагностировали рак. Врачи сказали, что уже не могу помочь певцу, передает The Guardian.
Клем Кёртис в 1967 году стал первым солистом соул-группы The Foundations. После записи двух альбомов он покинул коллектив и занялся сольной карьерой. Любителям музыки Кёртис известен по хиту Baby, Now That I’ve Found You.
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