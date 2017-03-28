Европейский суд признал обоснованными санкции против «Роснефти»

Европейский суд в Люксембурге признал законными санкции, которые были введены ЕС против компании «Роснефть».
В суде сочли, что никаких элементов, которые могли бы поставить под сомнение законность введенных ограничений, нет. А соглашение о сотрудничестве между РФ и ЕС санкциям не противоречит, передает РИА Новости.
При этом в решении суда подчеркивается, что санкции против «Роснефти» не могут быть использованы для приостановки банковских платежей или любых других форм заморозки активов компании.
Между тем, адвокат, представлявший интересы «Роснефти», отметил, что решение ЕС по санкциям является окончательными. Подать на него апелляцию уже не получится, сообщает ТАСС.
Ранее «Роснефть» подала к властям Великобритании иск о правомерности секторальных санкций, введенных против России в 2014 году. Лондон же запросил позицию европейского судебного органа, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза, а у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.
При этом в решении суда подчеркивается, что санкции против «Роснефти» не могут быть использованы для приостановки банковских платежей или любых других форм заморозки активов компании.
Между тем, адвокат, представлявший интересы «Роснефти», отметил, что решение ЕС по санкциям является окончательными. Подать на него апелляцию уже не получится, сообщает ТАСС.
Ранее «Роснефть» подала к властям Великобритании иск о правомерности секторальных санкций, введенных против России в 2014 году. Лондон же запросил позицию европейского судебного органа, так как российская компания оспаривает постановления Евросоюза, а у британского суда нет полномочий выносить решение об их правомерности.
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