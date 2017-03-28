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  • 28.03, 13:24

    Радикалы разблокировали офис украинской дочки «Сбербанка» в центре Киева

    3 комментария
    • Фото: Рыбин Александр / ТАСС
    Радикалы разблокировали офис украинской дочки «Сбербанка» в центре Киева

    Радикалы разблокировали офис украинской дочки «Сбербанка» в центре Киева

    Радикалы разблокировали офис украинской дочки «Сбербанка» в центре Киева
  • Фото: Рыбин Александр / ТАСС

    • Украинские радикалы прекратили акцию по блокированию центрального отделения дочернего банка Сбербанка России в Киеве. Возле офиса банка демонтируют заградительные конструкции.

    Как сообщает РИА Новости, палаток и других предметов, напоминающих об акции, возле учреждения уже нет. Сейчас несколько молодых людей срывают наклейки с фасада Сбербанка. Ко входу в здание подогнан КамАз, чтобы грузить разобранные шлакоблоки, которыми был замурован центральный вход в офис.

    В пресс-службе Сбербанка, по данным ТАСС, сообщили, что в других заблокированных отделениях — в Днепре и Запорожье — также проводится снос возведенных радикалами заграждений.

    Напомним, украинские националисты организовали акции у офисов Сбербанка в разных городах Украины с целью добиться прекращения его работы на территории страны.

    Ранее власти Украины ввели санкции против дочерних отделений российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на год запретили проводить любые финансовые операции в пользу материнских банков. При этом Пенсионный фонд Украины с 1 апреля прекращает выплату пенсий через отделения «дочек» российских госбанков, в отношении которых введены санкции.

    В «Сбербанке» сегодня объявили о подписании договора о продаже 100% акций дочернего отделения на Украине консорциуму с участием латвийского банка и белорусской частной компании. Закрытие сделки ожидается в первом полугодии 2017 года после получения одобрений сделки финансовыми и антимонопольными регуляторами соответствующих юрисдикций, включая Латвию и Украину.

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