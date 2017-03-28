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  • 28.03, 11:53

    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе

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    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе

    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе

    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе
  • Фото: ГТК Республики Беларусь

    • Сотрудники гродненской таможни задержали гражданина РФ, который пытался ввести оружие на территорию Белоруссии.

    Легковой автомобиль, которым управлял гражданин Литвы, ехал из Польши через пункт пропуска «Брузги». Во время проверки у одного из пассажиров, гражданина РФ, под верхней одеждой нашли револьвер.

    Кроме того, в салоне автомобиля были обнаружены 46 патронов, картечь, кинжал и книга Адольфа Гитлера Mein Kampf 1941 года издания.

    В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе. Белоруссия, граница, задержание, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе. Белоруссия, граница, задержание, оружие. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

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