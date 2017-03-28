Россиянина с револьвером и Mein Kampf задержали на белорусской границе

Сотрудники гродненской таможни задержали гражданина РФ, который пытался ввести оружие на территорию Белоруссии.
Легковой автомобиль, которым управлял гражданин Литвы, ехал из Польши через пункт пропуска «Брузги». Во время проверки у одного из пассажиров, гражданина РФ, под верхней одеждой нашли револьвер.
Кроме того, в салоне автомобиля были обнаружены 46 патронов, картечь, кинжал и книга Адольфа Гитлера Mein Kampf 1941 года издания.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
Кроме того, в салоне автомобиля были обнаружены 46 патронов, картечь, кинжал и книга Адольфа Гитлера Mein Kampf 1941 года издания.
В отношении россиянина возбуждено уголовное дело. Ему грозит до семи лет лишения свободы, сообщили в Государственном таможенном комитете Белоруссии.
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