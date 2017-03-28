СМИ: «ЛУКОЙЛ» собирается продать около трети своих АЗС в России

«ЛУКОЙЛ» намеревается продать около трети всех своих АЗС в стране. Причиной продажи в компании назвали неблагополучную экономическую ситуацию в России.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на источник в «ЛУКОЙЛ», компания планирует продать треть заправок до конца текущего года.
Источник в «ЛУКОЙЛ»: «Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2 тыс. руб. на тонну годом ранее. Подавая в ФАС заявки на покупку АЗС в прошлом году, мы рассчитывали, что ситуация исправится, и налоговый маневр не скажется на ухудшении ситуации. Но сейчас мы не видим, что ситуация в течение года может улучшиться».
Источник уточнил, что у компании нет возможности компенсировать потери ни за счет повышения цен на бензин, ни за счет развития нетопливной группы товаров на АЗС. При этом, по словам собеседника агентства, многие конкурирующие компании находятся в такой же ситуации, как и «ЛУКОЙЛ», поэтому АЗС, скорее всего, будут проданы иностранным инвесторам и фондам, в частности китайским и ближневосточным. В первую очередь на продажу будут выставлены заправки в наименее рентабельных регионах. Среди них Брянская, Орловская области, Центральная Россия, возможно, даже несколько АЗС в Подмосковье, добавил источник.
В свою очередь в пресс-службе «ЛУКОЙЛа» пока воздержалась от комментариев этой информации.
Источник в «ЛУКОЙЛ»: «Чистая прибыль заправочного бизнеса в России за первый квартал близка к нулю. Первый квартал часто бывает не очень хорошим, но в этом году он очень неуспешный. В настоящее время доходность в районе 8 рублей на тонну по сравнению с 2 тыс. руб. на тонну годом ранее. Подавая в ФАС заявки на покупку АЗС в прошлом году, мы рассчитывали, что ситуация исправится, и налоговый маневр не скажется на ухудшении ситуации. Но сейчас мы не видим, что ситуация в течение года может улучшиться».
Источник уточнил, что у компании нет возможности компенсировать потери ни за счет повышения цен на бензин, ни за счет развития нетопливной группы товаров на АЗС. При этом, по словам собеседника агентства, многие конкурирующие компании находятся в такой же ситуации, как и «ЛУКОЙЛ», поэтому АЗС, скорее всего, будут проданы иностранным инвесторам и фондам, в частности китайским и ближневосточным. В первую очередь на продажу будут выставлены заправки в наименее рентабельных регионах. Среди них Брянская, Орловская области, Центральная Россия, возможно, даже несколько АЗС в Подмосковье, добавил источник.
В свою очередь в пресс-службе «ЛУКОЙЛа» пока воздержалась от комментариев этой информации.
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