Авиакомпании пожаловались в Минтранс на проблемы с контролем качества топлива

Российские авиакомпании попросили Минтранс прояснить, как контролировать качество топлива. Единые для всех требования не прописаны, и, как говорят перевозчики, это угрожает безопасности полетов.
Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта, которая объединяет отечественные авиакомпании, отправила письмо в Минтранс. По информации газеты «Коммерсант», перевозчики просят разъяснить, какие требования нужно предъявлять к заправке самолетов.
В правовую яму авиакомпании попали в середине 2015 года, когда отменили обязательную сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий для контроля. Новые правила до сих пор не появились. В итоге каждая авиакомпания может разработать собственные требования к качеству топлива, а нефтяные компании работают по своим техрегламентам. При этом вся ответственность лежит только на перевозчиках.
В Минтрансе изданию рассказали, что обращение получили, и заявили, что изменения в законодательство уже подготовлены.
В правовую яму авиакомпании попали в середине 2015 года, когда отменили обязательную сертификацию топливозаправочных компаний и лабораторий для контроля. Новые правила до сих пор не появились. В итоге каждая авиакомпания может разработать собственные требования к качеству топлива, а нефтяные компании работают по своим техрегламентам. При этом вся ответственность лежит только на перевозчиках.
В Минтрансе изданию рассказали, что обращение получили, и заявили, что изменения в законодательство уже подготовлены.
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