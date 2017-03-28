Асфальт исчез быстрее снега: состоянием самарских дорог заинтересовалась прокуратура

В Самаре прокуратура выявила грубые нарушения при ремонте и эксплуатации автодорог. Сделано это было только после обращений активистов, которые неоднократно говорили о плачевном состоянии проезжей части. Между тем ремонт власти проводят, вот только свежий асфальт рассыпается буквально через несколько дней после укладки, а фирмы-подрядчики бесследно исчезают.

Диана Панина свою машину разбила не на высоких скоростях, а в самый час пик. Авто, прочно застрявшее в яме перед трамвайными путями, спровоцировало пробку не только из машин, но и из трамваев. Прокуратура разбирается, почему недавно отремонтированные дороги этой весной словно наводнением размыло. Итогом стали десятки административных дел и предписаний.



Денис Авдеев, прокурор кировского района Самары: «Выявили грубое нарушения действующего законодательства. Это и Московское шоссе, и улица Черемшанская, проспект Кирова, улица Ташкентская».



В отношении одного из подрядчиков дошло до уголовного дела. Где теперь фирма «Титан», которая в предыдущие годы выиграла муниципальный контракт на ремонт более десятка улиц и дворовых территорий, неизвестно. Из офиса организация выехала, бывшее руководство сидит под домашним арестом по обвинению в мошенничестве.



Аркадий Лазарев, общественное движение «Убитые дороги»: «Там было огромное количество нарушений обнаружено. Более того, они на части дорог срезали верхний слой асфальта и бросали. В организации, кроме ручки и листочка, фактически ничего нет. Фактически они взяли контракт, не имея возможности его исполнить».



Изъеденный ямами асфальт одной из улиц тоже укладывала фирма-банкрот, но уже другая — «Спецстройтехника». Сначала делала, потом переделывала. Тогда по местным телеканалам отрапортовали, что эта дорога прослужит десятилетия.



Евгений Бекецкий, главный инженер фирмы-подрядчика: «Мы считаем, что причина разрушений в некачественном асфальтобетоне. Мы делали не одну улицу в прошлом году. По другим улицам претензий нет».



Теперь у представителей общественных организаций претензии появились. Многочисленные нарушения, доставшиеся в наследство от подрядчиков-банкротов, общественники находят не только на окраинах, но и на тихих улочках центра.



Аркадий Лазарев: «Фактически на всем протяжении дорога имеет ямы. Мы видим, как автомобиль едет. Фактически это дорога, которая была сделана в 2016 году».



Асфальт с самарских улиц исчезает быстрее снега. Вместе с ним чудесным образом испаряются и подрядчики, следовательно, спросить не с кого. За последние годы здесь обанкротились сразу 3 фирмы. До конца не понятно, кто теперь будет все переделывать, при этом власти уверяют, что все контролируют.



Шамиль Хулиуллов, заместитель руководителя департамента городского хозяйства администрации Самары: «Работа по ремонту дорог массово контролируется разнообразными органами, поэтому в этой области у нас нет сомнений никаких».



Как выяснил корреспондент НТВ Михаил Чернов, вопросы у автолюбителей появляются к самим контролерам. Почему фирмы-однодневки допускают до торгов, а очевидных недоделок словно не замечают?



Аркадий Лазарев: «Как сдали такую некачественную работу? Это вопрос, вопрос большой к департаменту. Кто принимал эту дорогу, где был стройконтроль, кто вообще за этим смотрел и следил?»



Пока же хорошие дороги власти только обещают. У автолюбителей, разбивших свои машины, всегда есть выбор — или терпеть, или судиться.