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  • 28.03, 10:22

    Нефть Brent торгуется выше $51 за баррель

    3 комментария

    Нефть Brent торгуется выше $51 за баррель

    Нефть Brent торгуется выше $51 за баррель

    На биржах нефть эталонных марок растет в цене. Эксперты объясняют подъем в том числе снижением курса американской валюты.

    На Лондонской бирже ICE Futures к 8:14 по Москве майские фьючерсы на нефть марки Brent подорожали до 51 доллара 1 цента за баррель (+0,51%). Накануне к закрытию торгов они подешевели до 50 долларов 75 центов за баррель (-0,1%).

    На электронных торгах в Нью-Йорке котировки фьючерсов на нефть WTI на май выросли до 48 долларов 2 центов за баррель (+0,61%). По итогам предыдущей сессии их цена снизилась до 47 долларов 73 центов за баррель (-0,5%).

    Минэнерго США готовится обнародовать еженедельный отчет об объемах коммерческих запасов нефти в стране. Аналитики предполагают, что они за минувшую неделю выросли на 300 тысяч баррелей. При этом сообщается, что уровень резервов сейчас максимальный с начала ведения расчетов в 1982 году.

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