#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 08:51
    Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане. ДТП, Пакистан, железные дороги, поезда, пожары. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане

    комментировать
    Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане

    Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане

    Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане
    • Фото: @SyedRezaMehdi /twitter.com

      • Два человека погибли и не менее 10 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика с нефтепродуктами.

      Как сообщают региональные СМИ, в результате столкновения пассажирского поезда с бензовозом на железнодорожном переезде произошел мощный взрыв. Вспыхнул пожар. Погибли два человека: машинист и его помощник, пострадали не менее 10 человек.

      Пострадавших госпитализировали, движение по железнодорожной ветке закрыто.




      Выяснилось, что причиной аварии в пакистанской провинции Пенджаб были отказавшие тормоза у грузового автомобиля. Кроме того, шлагбаум на переезде не был опущен при приближении поезда.

      Читайте также

      Показать ещё

      Комментарии

      ntv.ru

      НТВ в социальных сетях

      Меню сайта

      Телекомпания

      НТВ в социальных сетях

      Приложения

      Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru