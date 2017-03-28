Пассажирский поезд врезался в автоцистерну с горючим в Пакистане

Два человека погибли и не менее 10 получили ранения в результате столкновения пассажирского поезда и грузовика с нефтепродуктами.
Как сообщают региональные СМИ, в результате столкновения пассажирского поезда с бензовозом на железнодорожном переезде произошел мощный взрыв. Вспыхнул пожар. Погибли два человека: машинист и его помощник, пострадали не менее 10 человек.
Пострадавших госпитализировали, движение по железнодорожной ветке закрыто.
Выяснилось, что причиной аварии в пакистанской провинции Пенджаб были отказавшие тормоза у грузового автомобиля. Кроме того, шлагбаум на переезде не был опущен при приближении поезда.
Пострадавших госпитализировали, движение по железнодорожной ветке закрыто.
Shalimar Express collided with oil tanker, two dead, six injured https://t.co/1g4yj5scPu— Blazing_Fast_All_Inf (@Blazing_Info) 28 марта 2017 г.
Выяснилось, что причиной аварии в пакистанской провинции Пенджаб были отказавшие тормоза у грузового автомобиля. Кроме того, шлагбаум на переезде не был опущен при приближении поезда.
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