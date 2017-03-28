«Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника

В Нижегородской области прошли учения инженерных войск.
Штурмовое подразделение из Мурома впервые провело спецоперацию по захвату укрепрайона условного противника. Военнослужащие также тренировались в создании проходов на минных полях, помогал им в этом «Змей Горыныч». Так прозвали в войсках новейшую самоходную установку по разминированию, которая сделана на базе гаубицы «Гвоздика».
Никаких шансов не оставили условному противнику и российские бойцы совместно с военнослужащими Таджикистана, где проходят еще одни масштабные учения. Подразделения мотострелков при поддержке армейской авиации блокировали и уничтожили условных террористов.
Никаких шансов не оставили условному противнику и российские бойцы совместно с военнослужащими Таджикистана, где проходят еще одни масштабные учения. Подразделения мотострелков при поддержке армейской авиации блокировали и уничтожили условных террористов.
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