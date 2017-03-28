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  • 28.03, 08:51
    «Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника. Нижегородская область, Таджикистан, армия и флот РФ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника

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    «Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника

    «Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника

    «Змей Горыныч» помог военным инженерам захватить укрепрайон условного противника

      В Нижегородской области прошли учения инженерных войск.

      Штурмовое подразделение из Мурома впервые провело спецоперацию по захвату укрепрайона условного противника. Военнослужащие также тренировались в создании проходов на минных полях, помогал им в этом «Змей Горыныч». Так прозвали в войсках новейшую самоходную установку по разминированию, которая сделана на базе гаубицы «Гвоздика».

      Никаких шансов не оставили условному противнику и российские бойцы совместно с военнослужащими Таджикистана, где проходят еще одни масштабные учения. Подразделения мотострелков при поддержке армейской авиации блокировали и уничтожили условных террористов.

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