Госдеп США: решение о новых санкциях против РФ приняла администрация Обамы

В Вашингтоне прокомментировали введение новых антироссийских санкций. Сообщается, что решение об ограничительных мерах в отношении Москвы принимала предыдущая администрация США.
Как передает РИА Новости со ссылкой на представителя Госдепартамента США, решение ввести новые санкции в отношении российских предприятий было принято в последние дни президентства Барака Обамы, нынешнее американское правительство оставило его в силе.
Речь идет об ограничительных мерах, введенных Соединенными Штатами 21 марта в отношении 8 российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, который касается Сирии, Ирана и КНДР.
Представитель Госдепартамента США: «Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято Госдепартаментом 17 января 2017 года, а затем изучено новой администрацией перед передачей в Конгресс. Санкции не вступали в силу, пока оповещения о них не были доставлены в Конгресс».
Речь идет о событиях, произошедших 17 января, то есть в то время, когда хозяином Белого дома был Барак Обама. Его полномочия на посту президента США истекли 20 января, в тот же день главой государства стал республиканец Дональд Трамп.
Власти США традиционно не уточняют, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии. Речь идет о попытках экстерриториального применения Вашингтоном своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией.
Америка в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввела санкции в отношении 8 российских организаций, включая входящие в «Ростех» АО «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», АО 150-й авиационный ремонтный завод и коломенское Конструкторское бюро машиностроения.
В МИД РФ заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).
Речь идет об ограничительных мерах, введенных Соединенными Штатами 21 марта в отношении 8 российских компаний в связи с американским законом о нераспространении оружия массового поражения, который касается Сирии, Ирана и КНДР.
Представитель Госдепартамента США: «Решение наложить санкции на эту группу лиц и компаний было принято Госдепартаментом 17 января 2017 года, а затем изучено новой администрацией перед передачей в Конгресс. Санкции не вступали в силу, пока оповещения о них не были доставлены в Конгресс».
Речь идет о событиях, произошедших 17 января, то есть в то время, когда хозяином Белого дома был Барак Обама. Его полномочия на посту президента США истекли 20 января, в тот же день главой государства стал республиканец Дональд Трамп.
Власти США традиционно не уточняют, в чем конкретно заключаются предъявляемые российским организациям претензии. Речь идет о попытках экстерриториального применения Вашингтоном своего внутреннего законодательства, которые неоднократно отвергались Россией.
Америка в рамках так называемого законодательства о нераспространении по Ирану, КНДР и Сирии ввела санкции в отношении 8 российских организаций, включая входящие в «Ростех» АО «Рособоронэкспорт», НПО «Базальт», АО 150-й авиационный ремонтный завод и коломенское Конструкторское бюро машиностроения.
В МИД РФ заявили, что новые санкции не стыкуются с заявлениями Вашингтона о приоритетности борьбы с терроризмом и подрывают перспективы взаимодействия по разгрому ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация «Исламское государство»).
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