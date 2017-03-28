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  • 28.03, 08:51
    «Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера. Арктика, Архангельская область, Крайний Север. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    «Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера

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    «Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера

    «Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера

    «Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера

      Почти две сотни молодых людей из России, США, Японии и Китая съехались в Архангельскую область. Там открылся третий международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».

      Стратегические вопросы развития приполярных широт обсуждают молодые геологи, экологи, географы, кораблестроители и менеджеры. Также они встретятся с представителями власти и бизнеса. Самые талантливые смогут пройти стажировку в крупных российских компаниях.

      Арктический форум впервые проходит в регионе, который относится именно к арктической территории, чтобы участники смогли лучше погрузиться в атмосферу Крайнего Севера.

      Зрители НТВ совсем скоро смогут с головой окунуться в романтику Арктики. 2 апреля в 20:10 на нашем канале состоится телевизионная премьера фильма «Ледокол».

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