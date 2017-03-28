«Арктика. Сделано в России»: участники форума погрузятся в атмосферу Крайнего Севера

Почти две сотни молодых людей из России, США, Японии и Китая съехались в Архангельскую область. Там открылся третий международный образовательный форум «Арктика. Сделано в России».
Стратегические вопросы развития приполярных широт обсуждают молодые геологи, экологи, географы, кораблестроители и менеджеры. Также они встретятся с представителями власти и бизнеса. Самые талантливые смогут пройти стажировку в крупных российских компаниях.
Арктический форум впервые проходит в регионе, который относится именно к арктической территории, чтобы участники смогли лучше погрузиться в атмосферу Крайнего Севера.
Зрители НТВ совсем скоро смогут с головой окунуться в романтику Арктики. 2 апреля в 20:10 на нашем канале состоится телевизионная премьера фильма «Ледокол».
Арктический форум впервые проходит в регионе, который относится именно к арктической территории, чтобы участники смогли лучше погрузиться в атмосферу Крайнего Севера.
Зрители НТВ совсем скоро смогут с головой окунуться в романтику Арктики. 2 апреля в 20:10 на нашем канале состоится телевизионная премьера фильма «Ледокол».
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