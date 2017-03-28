#ТЫСУПЕР!
Деловое утро НТВ
ТВ-Эфир
Деловое утро НТВ
  • Москва
    Москва
    Барнаул
    Белгород
    Благовещенск
    Владивосток
    Владикавказ
    Екатеринбург
    Иркутск
    Калининград
    Кемерово
    Комсомольск-на-Амуре
    Красноярск
    Магадан
    Находка
    Нижний Новгород
    Новосибирск
    Норильск
    Омск
    Оренбург
    Петропавловск-Камчатский
    Ростов-на-Дону
    Санкт–Петербург
    Томск
    Тюмень
    Улан-Удэ
    Уссурийск
    Уфа
    Хабаровск
    Ханты-Мансийск
    Челябинск
    Южно-Сахалинск
    Якутск
  • 28.03, 07:20

    В Киргизии лавина сошла на автотрассу, погибли люди

    комментировать

    В Киргизии лавина сошла на автотрассу, погибли люди

    В Киргизии лавина сошла на автотрассу, погибли люди

    В Киргизии всю ночь откапывали автомобили, оказавшиеся под снежной лавиной. Погибли 4 человека, шестеро спасены.

    Лавина сошла на автотрассу, соединяющую Бишкек и Ош, в понедельник.

    Сообщение пресс-службы МЧС Киргизии: «27 марта на 255 километре автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров. Проезд по трассе был временно закрыт, начались поисково-спасательные работы В ночь на вторник спасателями из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе. В автомобиле были обнаружены тела четверых погибших».

    В двух других легковых автомобилях, которые спасатели извлекли из-под снежной массы, находились по три человека. Все они живы.

    В спасательной операции задействованы более 50 сотрудников МЧС и специальная техника. Ход операции контролирует глава МЧС Киргизии, пишет «Интерфакс».

    Читайте также

    Показать ещё

    Комментарии

    ntv.ru

    НТВ в социальных сетях

    Меню сайта

    Телекомпания

    НТВ в социальных сетях

    Приложения

    Газпром-медиа Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru