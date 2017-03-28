В Киргизии лавина сошла на автотрассу, погибли люди

В Киргизии всю ночь откапывали автомобили, оказавшиеся под снежной лавиной. Погибли 4 человека, шестеро спасены.
Лавина сошла на автотрассу, соединяющую Бишкек и Ош, в понедельник.
Сообщение пресс-службы МЧС Киргизии: «27 марта на 255 километре автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров. Проезд по трассе был временно закрыт, начались поисково-спасательные работы В ночь на вторник спасателями из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе. В автомобиле были обнаружены тела четверых погибших».
В двух других легковых автомобилях, которые спасатели извлекли из-под снежной массы, находились по три человека. Все они живы.
В спасательной операции задействованы более 50 сотрудников МЧС и специальная техника. Ход операции контролирует глава МЧС Киргизии, пишет «Интерфакс».
Сообщение пресс-службы МЧС Киргизии: «27 марта на 255 километре автодороги сошла лавина объемом 6720 кубических метров. Проезд по трассе был временно закрыт, начались поисково-спасательные работы В ночь на вторник спасателями из-под лавины была извлечена машина марки Toyota, принадлежащая дорожно-эксплуатационной службе. В автомобиле были обнаружены тела четверых погибших».
В двух других легковых автомобилях, которые спасатели извлекли из-под снежной массы, находились по три человека. Все они живы.
В спасательной операции задействованы более 50 сотрудников МЧС и специальная техника. Ход операции контролирует глава МЧС Киргизии, пишет «Интерфакс».
Комментарии