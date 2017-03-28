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  • 28.03, 07:20
    В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов. Краснодарский край, ФСБ, учения. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов

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    В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов

    В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов

    В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов

      Спецназ ФСБ обезвредил группу боевиков, готовивших теракт на мосту, который соединит территорию Крыма с материком. Таким был сценарий масштабных учений «Циклон-Вихрь», которые завершились в Краснодарском крае.

      В тренировках участвовали не только сотрудники спецслужб, но и спасатели с полицейскими. Необходимо было остановить террористов, которые с заложниками и взрывчаткой прорывались к переправе. На штурм автобуса отводились считаные секунды.

      Маневры проходили не только на суше, но и на воде. Оперативная группа проверила, как защищены мост, переправа «Крым — Кавказ» и газопровод между полуостровом и Краснодарским краем. Это основная артерия, по которой топливо поступает в республику.

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