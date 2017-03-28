В Краснодарском крае спецназ ФСБ на учениях обезвредил условных террористов

Спецназ ФСБ обезвредил группу боевиков, готовивших теракт на мосту, который соединит территорию Крыма с материком. Таким был сценарий масштабных учений «Циклон-Вихрь », которые завершились в Краснодарском крае.

В тренировках участвовали не только сотрудники спецслужб, но и спасатели с полицейскими. Необходимо было остановить террористов, которые с заложниками и взрывчаткой прорывались к переправе. На штурм автобуса отводились считаные секунды.



Маневры проходили не только на суше, но и на воде. Оперативная группа проверила, как защищены мост, переправа «Крым — Кавказ» и газопровод между полуостровом и Краснодарским краем. Это основная артерия, по которой топливо поступает в республику.