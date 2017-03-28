В Хабаровске потушили пожар на автозаправке

Полтора часа потребовалось пожарным на ликвидацию возгорания на заправке в Хабаровске.
Сообщение пресс-службы ГУ МЧС по Хабаровскому краю: «Пожар на заправочной станции, расположенной в районе улице Халтурина, был ликвидирован за полтора часа. Пожар начала около 10:30 (3:30 по московскому времени), был локализован после пенной атаки в 11:50 (4:50 по Москве) и через 7 минут полностью потушен».
Сотрудникам МЧС пришлось охлаждать емкости с горючими материалами, чтобы не допустить распространения пожара и взрывов цистерн. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, цитирует ТАСС.
Сотрудникам МЧС пришлось охлаждать емкости с горючими материалами, чтобы не допустить распространения пожара и взрывов цистерн. Площадь пожара составила примерно 50 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет, цитирует ТАСС.
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