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  • 28.03, 05:49
    В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек. Мексика, побег, полиция, тюрьмы и колонии. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек

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    В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек

    В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек

    В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек
    • Фото: @yadithvaldez /twitter.com

      • Десятки охранников и заключенных были ранены в результате беспорядков, вспыхнувших в тюрьме в мексиканском муниципалитете Кадерейта.

      Как сообщает новостной портал Excelsior, в результате бунта в тюрьме в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали не менее 45 человек. Причем десятки человек получили ранения как среди заключенных, так и в числе охраны.

      Очевидцы сообщают, что над зданием тюрьмы видны клубы дыма. К пенитенциарному заведения стянут спецназ. Дороги, ведущие в район тюрьмы, блокированы полицией. Наблюдение за территорией тюрьмы ведут полицейские вертолеты.

      Напомним, самым кровавым бунтом в истории мексиканских тюрем считаются столкновения в тюрьме «Топо-Чико», расположенной в этом же штате. В феврале 2016 года во время бунта там погибли более 50 человек.

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