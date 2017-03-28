В результате бунта в мексиканской тюрьме пострадали более 45 человек

Десятки охранников и заключенных были ранены в результате беспорядков, вспыхнувших в тюрьме в мексиканском муниципалитете Кадерейта.
Как сообщает новостной портал Excelsior, в результате бунта в тюрьме в штате Нуэво-Леон на северо-востоке Мексики пострадали не менее 45 человек. Причем десятки человек получили ранения как среди заключенных, так и в числе охраны.
Очевидцы сообщают, что над зданием тюрьмы видны клубы дыма. К пенитенциарному заведения стянут спецназ. Дороги, ведущие в район тюрьмы, блокированы полицией. Наблюдение за территорией тюрьмы ведут полицейские вертолеты.
Напомним, самым кровавым бунтом в истории мексиканских тюрем считаются столкновения в тюрьме «Топо-Чико», расположенной в этом же штате. В феврале 2016 года во время бунта там погибли более 50 человек.
Очевидцы сообщают, что над зданием тюрьмы видны клубы дыма. К пенитенциарному заведения стянут спецназ. Дороги, ведущие в район тюрьмы, блокированы полицией. Наблюдение за территорией тюрьмы ведут полицейские вертолеты.
Напомним, самым кровавым бунтом в истории мексиканских тюрем считаются столкновения в тюрьме «Топо-Чико», расположенной в этом же штате. В феврале 2016 года во время бунта там погибли более 50 человек.
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