Споры о необходимости возвращения худсоветов в театры разделили общество

Международный день театра российская творческая элита встретила спорами, возвращать ли в театры худсоветы. Мнения кардинально разделились.
Инициатива, прозвучавшая из Минкульта РФ, вызвала острую полемику. Там предложили вернуть в театры худсоветы. В советское время для деятелей культуры худсовет был настоящим чистилищем. И теперь, когда возникла мысль их возродить, начались ожесточенные споры. Кто они, члены худсовета, душители идей или те, кто оберегает культуру от бездарности? Помнят ли авторы идеи, во что превращался контроль за искусством в СССР? Каким будет худсовет XXI века: элементом цензуры или же необходимой для общества преградой на пути пошлости и халтуры на сцене, выяснял корреспондент НТВ Дмитрий Кирюшкин.
На первый взгляд, это обычная репетиция обычного спектакля. Даже в программке — ни намека на то, что режиссерская трактовка пьесы о злой помещице XVIII века может вызвать большой скандал.
Из программки к спектаклю: «В этой пьесе историческая точность фактов подводит нас к современным темам и проблемам: страха и блаженства, боли и наслаждения, православия и язычества».
Вроде бы ничего необычного. Но на самом деле, это очень провокационный спектакль.
Режиссер «Салтычихи» Захар Хунгуреев предупреждает сразу: эта постановка для людей с крепкими нервами. Здесь дерутся, раздеваются и ругаются матом.
Захар Хунгуреев, режиссер: «Мне кажется, российская публика готова к этому. В любом случае, искусство — это некое зеркало. Особенно театр — это пространство, где зрители готовы — не готовы, но они должны работать».
Это никакое не творчество, а самая настоящая провокация, негодует народный артист России Николай Бурляев. Он автор инициативы о введении художественных советов.
Николай Бурляев, народный артист России, зампред Общественного совета при Министерстве культуры: «Оголение, голубизна, патология, сквернословие, непристойность. Все то, что всегда противоречило традициям нашего театра, стало нормой для современного театра».
В предложении Бурляева содержится хорошо забытое старое: из заслуженных мэтров собирают худсовет, он и решает, разрешать спектакль или нет. Один из таких будущих судей, худрук Малого театра Юрий Соломин, просит не называть это цензурой.
Юрий Соломин, народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра: «Цензура и худсовет, это не одно и то же. Разница большая. Худсовет — это не цензура, это вопрос решения, хорошо или плохо».
Впрочем, согласия по тому, что такое хорошо и что такое плохо нет даже среди заслуженных деятелей культуры. На первом же обсуждении в Госдуме, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин высказался против вмешательства властей в политику театров.
Александр Калягин, народный артист РФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ: «Никто не „навязывает сверху“ худсоветы, никто законодательно не назначает какой-то парламент для обсуждения спектакля. Если художественный руководитель все улавливает и чувствует, он уже знает, приняла спектакль труппа или не приняла».
Известный режиссер Кирилл Серебренников говорит, что если бы в России были худсоветы, то многих знаменитых постановок зритель так бы так и не увидел. В том числе и его нашумевшую «Голую пионерку», рассказывающую про сексуальную жизнь 14-летней девочки во время Великой Отечественной войны.
Кирилл Серебренников, режиссер, худрук «Гоголь-Центра»: «Когда слушаю, как это Бурляев просит или Михалков, я думаю, наверно, они какие-то перерожденцы, мутанты, потому что они забыли, видимо, как фильмы с их участием или даже их фильмы, этими же самыми худсоветам резались».
Серебренников не зря переключается на фильмы. Ведь многие депутаты и корифеи искусств давно требуют ввести цензуру в кино и в музыке. Забывая, что сами страдали от советских худсоветов, которые часто напоминали показуху.
Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор концерна «Мосфильм»: «На мой взгляд, никакого толка от худсоветов не будет. Надо понимать, что все-таки в искусстве путем запретов, особенно сегодня, во времена Интернета, ничего не добьешься».
Противникам оперы «Тангейзер» новосибирского театра удалось добиться ее закрытия, как раз во времена Интернета и, в каком-то смысле, благодаря ему. Вживую спектакль видело несколько сотен человек, но соцсети разнесли скандал на всю страну.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
На первый взгляд, это обычная репетиция обычного спектакля. Даже в программке — ни намека на то, что режиссерская трактовка пьесы о злой помещице XVIII века может вызвать большой скандал.
Из программки к спектаклю: «В этой пьесе историческая точность фактов подводит нас к современным темам и проблемам: страха и блаженства, боли и наслаждения, православия и язычества».
Вроде бы ничего необычного. Но на самом деле, это очень провокационный спектакль.
Режиссер «Салтычихи» Захар Хунгуреев предупреждает сразу: эта постановка для людей с крепкими нервами. Здесь дерутся, раздеваются и ругаются матом.
Захар Хунгуреев, режиссер: «Мне кажется, российская публика готова к этому. В любом случае, искусство — это некое зеркало. Особенно театр — это пространство, где зрители готовы — не готовы, но они должны работать».
Это никакое не творчество, а самая настоящая провокация, негодует народный артист России Николай Бурляев. Он автор инициативы о введении художественных советов.
Николай Бурляев, народный артист России, зампред Общественного совета при Министерстве культуры: «Оголение, голубизна, патология, сквернословие, непристойность. Все то, что всегда противоречило традициям нашего театра, стало нормой для современного театра».
В предложении Бурляева содержится хорошо забытое старое: из заслуженных мэтров собирают худсовет, он и решает, разрешать спектакль или нет. Один из таких будущих судей, худрук Малого театра Юрий Соломин, просит не называть это цензурой.
Юрий Соломин, народный артист СССР, художественный руководитель Государственного академического Малого театра: «Цензура и худсовет, это не одно и то же. Разница большая. Худсовет — это не цензура, это вопрос решения, хорошо или плохо».
Впрочем, согласия по тому, что такое хорошо и что такое плохо нет даже среди заслуженных деятелей культуры. На первом же обсуждении в Госдуме, глава Союза театральных деятелей РФ Александр Калягин высказался против вмешательства властей в политику театров.
Александр Калягин, народный артист РФСР, председатель Союза театральных деятелей РФ: «Никто не „навязывает сверху“ худсоветы, никто законодательно не назначает какой-то парламент для обсуждения спектакля. Если художественный руководитель все улавливает и чувствует, он уже знает, приняла спектакль труппа или не приняла».
Известный режиссер Кирилл Серебренников говорит, что если бы в России были худсоветы, то многих знаменитых постановок зритель так бы так и не увидел. В том числе и его нашумевшую «Голую пионерку», рассказывающую про сексуальную жизнь 14-летней девочки во время Великой Отечественной войны.
Кирилл Серебренников, режиссер, худрук «Гоголь-Центра»: «Когда слушаю, как это Бурляев просит или Михалков, я думаю, наверно, они какие-то перерожденцы, мутанты, потому что они забыли, видимо, как фильмы с их участием или даже их фильмы, этими же самыми худсоветам резались».
Серебренников не зря переключается на фильмы. Ведь многие депутаты и корифеи искусств давно требуют ввести цензуру в кино и в музыке. Забывая, что сами страдали от советских худсоветов, которые часто напоминали показуху.
Карен Шахназаров, режиссер, генеральный директор концерна «Мосфильм»: «На мой взгляд, никакого толка от худсоветов не будет. Надо понимать, что все-таки в искусстве путем запретов, особенно сегодня, во времена Интернета, ничего не добьешься».
Противникам оперы «Тангейзер» новосибирского театра удалось добиться ее закрытия, как раз во времена Интернета и, в каком-то смысле, благодаря ему. Вживую спектакль видело несколько сотен человек, но соцсети разнесли скандал на всю страну.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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