Эксперты гадают о целях визита Меркель в Москву

Сколько миллиардов Дональд Трамп требует с Ангелы Меркель за защиту Германии? Как это скажется на военном альянсе и на предвыборной кампании канцлера? И неужели Меркель едет в Москву, чтобы пожаловаться Путину?
Во время встречи Дональда Трампа и Ангелы Меркель, новый глава Белого дома вполне четко дал понять: содержать НАТО за свой счет США больше не будет. По данным The Sunday Times, Дональд Трамп, что называется, «включил бизнесмена» и решил стрясти с Германии деньги за охрану, которую предоставляет ей альянс. Сколько же, по мнению Штатов, немцы задолжали за последние 12 лет, подсчитал корреспондент НТВ Андрей Гордеев.
«Трамп передал Меркель счет за охрану», пишет The Sunday Times, разбавляя сенсацию заявлением анонимного немецкого министра о том, что канцлер на провокацию не поддалась. После этого понятнее выглядят кадры, снятые после встречи лидеров двух стран: похоже, Трамп всего лишь сделал вид, будто не услышал, как фотографы просили лидеров пожать друг другу руки.
Источник в немецком правительстве выставленный счет прокомментировал кратко: «Это возмутительно». Реакция понятна: все это совсем некстати. Предвыборная кампания в Германии в самом разгаре, и споры союзников по НАТО сейчас совсем ни к чему. К Меркель и так накопилось много претензий. Ей уже пришлось признать ошибки в миграционной политике. Она уже заговорила о просчетах в валютной концепции ЕС. А теперь, впервые за два года, собралась с визитом в Москву.
Мартин Мюллер-Мертенс, редактор журнала COMPACT-Magazine: «Поездка Меркель в Москву, это попытка и получить очки в предвыборной борьбе, и все-таки попробовать наладить отношения с Москвой, раз отношения с Америкой наладить не удается».
Политологи почти единодушны в своих оценках: визит канцлера в Москву, это поездка, больше рассчитанная на внутренний рынок, то есть, на самих немцев. Но не только. Для Берлина Вашингтон долгие годы оставался партнером номер один. Прежней монолитности в отношениях нет, и позиция стран Евросоюза в отношении России меняется. Не учитывать этого Ангела Меркель не может.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
«Трамп передал Меркель счет за охрану», пишет The Sunday Times, разбавляя сенсацию заявлением анонимного немецкого министра о том, что канцлер на провокацию не поддалась. После этого понятнее выглядят кадры, снятые после встречи лидеров двух стран: похоже, Трамп всего лишь сделал вид, будто не услышал, как фотографы просили лидеров пожать друг другу руки.
Источник в немецком правительстве выставленный счет прокомментировал кратко: «Это возмутительно». Реакция понятна: все это совсем некстати. Предвыборная кампания в Германии в самом разгаре, и споры союзников по НАТО сейчас совсем ни к чему. К Меркель и так накопилось много претензий. Ей уже пришлось признать ошибки в миграционной политике. Она уже заговорила о просчетах в валютной концепции ЕС. А теперь, впервые за два года, собралась с визитом в Москву.
Мартин Мюллер-Мертенс, редактор журнала COMPACT-Magazine: «Поездка Меркель в Москву, это попытка и получить очки в предвыборной борьбе, и все-таки попробовать наладить отношения с Москвой, раз отношения с Америкой наладить не удается».
Политологи почти единодушны в своих оценках: визит канцлера в Москву, это поездка, больше рассчитанная на внутренний рынок, то есть, на самих немцев. Но не только. Для Берлина Вашингтон долгие годы оставался партнером номер один. Прежней монолитности в отношениях нет, и позиция стран Евросоюза в отношении России меняется. Не учитывать этого Ангела Меркель не может.
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Комментарии