На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась

На севере Москвы столкнулись два большегрузных автомобиля, есть пострадавшие.
Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию столичного управления ГИБДД, в результате столкновения двух фур пострадал один человек, водитель. Он госпитализирован.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «На улице Декабристов произошло ДТП с участием двух грузовиков: „КамАЗ“ и МАЗ. От удара „КамАЗ“ опрокинулся набок».
Движение по улице Декабристов затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства ДТП и виновных в аварии.
Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «На улице Декабристов произошло ДТП с участием двух грузовиков: „КамАЗ“ и МАЗ. От удара „КамАЗ“ опрокинулся набок».
Движение по улице Декабристов затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства ДТП и виновных в аварии.
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