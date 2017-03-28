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  • 28.03, 04:18
    На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась. ДТП, Москва, грузовики, полиция. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась

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    На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась

    На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась

    На севере Москвы столкнулись фуры, одна перевернулась
    • Фото: Марина Лебедева /vk.com

      • На севере Москвы столкнулись два большегрузных автомобиля, есть пострадавшие.

      Как сообщает ТАСС со ссылкой на информацию столичного управления ГИБДД, в результате столкновения двух фур пострадал один человек, водитель. Он госпитализирован.

      Сообщение пресс-службы управления ГИБДД по Москве: «На улице Декабристов произошло ДТП с участием двух грузовиков: „КамАЗ“ и МАЗ. От удара „КамАЗ“ опрокинулся набок».

      Движение по улице Декабристов затруднено. На месте аварии работают сотрудники ГИБДД, устанавливающие все обстоятельства ДТП и виновных в аварии.

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