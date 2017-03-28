Обманутые столичные актеры пытаются взыскать долг по зарплате через суд

Выступление столичных актеров состоялось в суде. Сами того не желая, они стали участникам детективной истории, распутать которую теперь предстоит экспертам. Артисты уверяют, что продюсер Влас Ларькин, нанимая работников, платить им даже не собирался.

234 артисты

суды

театр

Более 40 артистов приняли участие в масштабных представлениях в период рождественских каникул. Но все они утверждают, что за три выступления в день, не считая репетиций, они до сих пор не получили ни копейки. Есть ли у них шансы вернуть заслуженный гонорар, разбиралась корреспондент НТВ Дарья Масалова.



Для каждого из них — это дебют: выступать в суде артисты будут впервые. Конечно, амплуа потерпевших, не то, о чем они мечтали, но, иначе, вернуть честно заработанные гонорары не получается. Творческий коллектив новогоднего шоу «Волшебный бал» возмущен тем, что их обманули. Утверждают, что продюсер спектакля Влас Ларькин пропал вместе с обещанными деньгами.



Александру Хващинскому продюсер остался должен около 100 тысяч рублей. А вот Анастасии Харитоновой и ее балетной труппе — больше миллиона. Женщина, которая пригласила участвовать в постановке известных танцовщиков, до сих пор недоумевает, как так вышло. Многие теперь вынуждены работать сверхурочно, влезать в долги и брать кредиты, чтобы хоть как-то сводить концы с концами.



О том, что этот новогодний спектакль будет полон сюрпризов, причем не самых приятных, артисты стали догадываться еще в начале работы. Ларькин отказался выплачивать гонорары на этапе репетиций. Обещал, что сразу выдаст всю сумму, но только после премьеры.



Артисты дали 27 спектаклей в спорткомплексе «Лужники», но гонораров так и не увидели. И тут начался театр одного актера. Продюсер Влас Ларькин сообщил, что шоу-проект оказался убыточным. Якобы деньги за билеты не покрыли всех расходов и платить ему нечем. Хотя, как уверяют артисты, спектакли проходили с аншлагом.



Подробности — в репортаже.