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  • 28.03, 02:47
    Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти. Иркутская область, СМИ, губернаторы. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти

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    Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти

    Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти

    Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти

      В понедельник губернатору Иркутской области Сергею Левченко пришлось опровергать слухи о своей смерти.

      Информацию о кончине главы региона опубликовало одно из иркутских изданий со ссылкой на источники в администрации области. А дальше это подхватили другие информационные ресурсы. Пресс-службе Сергея Левченко пришлось спешно опровергать эти сообщения, но остановить их было сложно.

      Губернатор Иркутской области считает появление этих слухов провокацией.

      Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Таких случайностей не бывает. Это, конечно, провокация. Мало того, мы даже понимаем, кто это мог сделать. Но, я думаю, что они проиграли. Потому что я только удостоверился в том, что я все правильно делаю, и не даю бандитствующим элементам завоевывать позиции в Иркутской области».

      Подробности — в репортаже «Итогов дня».

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