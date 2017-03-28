Иркутский губернатор рассказал, кто распустил слухи о его смерти

В понедельник губернатору Иркутской области Сергею Левченко пришлось опровергать слухи о своей смерти.
Информацию о кончине главы региона опубликовало одно из иркутских изданий со ссылкой на источники в администрации области. А дальше это подхватили другие информационные ресурсы. Пресс-службе Сергея Левченко пришлось спешно опровергать эти сообщения, но остановить их было сложно.
Губернатор Иркутской области считает появление этих слухов провокацией.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Таких случайностей не бывает. Это, конечно, провокация. Мало того, мы даже понимаем, кто это мог сделать. Но, я думаю, что они проиграли. Потому что я только удостоверился в том, что я все правильно делаю, и не даю бандитствующим элементам завоевывать позиции в Иркутской области».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
Губернатор Иркутской области считает появление этих слухов провокацией.
Сергей Левченко, губернатор Иркутской области: «Таких случайностей не бывает. Это, конечно, провокация. Мало того, мы даже понимаем, кто это мог сделать. Но, я думаю, что они проиграли. Потому что я только удостоверился в том, что я все правильно делаю, и не даю бандитствующим элементам завоевывать позиции в Иркутской области».
Подробности — в репортаже «Итогов дня».
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