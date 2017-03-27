На востоке Мексики пылает взорвавшийся нефтепровод

Причиной взрыва и масштабного пожара на востоке Мексики стала нелегальная врезка в нефтепровод компании Pemex
Как сообщают местные СМИ, не менее одного человека получили травмы при взрыве и пожаре нефтепровода государственной нефтегазовой компании Pemex. По предварительной информации, причиной аварии стала нелегальная врезка в нефтепровод.
Клубы черного дыма поднимаются на большую высоту и видны на расстоянии нескольких километров. Фотографии с места событий появились в соцсетях.
Местные власти закрыли ближайшие к месту происшествия дороги. Ведется тушение пожара.
Напомним, это уже не первая крупная авария на объектах Pemex в этом месяце. 16 марта семь человек погибли в результате взрыва на топливном терминале Pemex неподалеку от мексиканского города Саламанка.
Клубы черного дыма поднимаются на большую высоту и видны на расстоянии нескольких километров. Фотографии с места событий появились в соцсетях.
Explota ducto de Pemex en Veracruz https://t.co/Fw2YcDVlmN pic.twitter.com/kzzJ4br6UG— Milenio.com (@Milenio) 27 марта 2017 г.
Местные власти закрыли ближайшие к месту происшествия дороги. Ведется тушение пожара.
#VeracruzConMorena Ocasionan explosión en ducto de Pemex por ‘ordeña’ (Videos) https://t.co/Ut26yTQQtz pic.twitter.com/KjXkClS9BL— Hammurabi Herrera (@hammurabihm) 27 марта 2017 г.
Напомним, это уже не первая крупная авария на объектах Pemex в этом месяце. 16 марта семь человек погибли в результате взрыва на топливном терминале Pemex неподалеку от мексиканского города Саламанка.
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