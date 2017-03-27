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  • 28.03, 01:16

    На востоке Мексики пылает взорвавшийся нефтепровод

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    На востоке Мексики пылает взорвавшийся нефтепровод

    На востоке Мексики пылает взорвавшийся нефтепровод

    На востоке Мексики пылает взорвавшийся нефтепровод
  • Фото: @xeunoticias /twitter.com

    • Причиной взрыва и масштабного пожара на востоке Мексики стала нелегальная врезка в нефтепровод компании Pemex

    Как сообщают местные СМИ, не менее одного человека получили травмы при взрыве и пожаре нефтепровода государственной нефтегазовой компании Pemex. По предварительной информации, причиной аварии стала нелегальная врезка в нефтепровод.

    Клубы черного дыма поднимаются на большую высоту и видны на расстоянии нескольких километров. Фотографии с места событий появились в соцсетях.




    Местные власти закрыли ближайшие к месту происшествия дороги. Ведется тушение пожара.




    Напомним, это уже не первая крупная авария на объектах Pemex в этом месяце. 16 марта семь человек погибли в результате взрыва на топливном терминале Pemex неподалеку от мексиканского города Саламанка.

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