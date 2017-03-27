Samsung планирует вернуть в продажу обновленные смартфоны Galaxy Note 7

Корпорация Samsung заявляет, что неисправность, приводившая к взрыву аккумуляторов устранена, и что Galaxy Note 7 могут вернуться на прилавки магазинов.
В сообщении Samsung Electronics говорится, что компания рассматривает возможность возвращения в продажу обновленной версии смартфонов Galaxy Note 7, которые были отозваны с рынка из-за вероятности самовозгорания аккумулятора.
Пока точно не сообщается, когда и где возобновятся продажи Galaxy Note 7. В компании объясняют, что это будет зависеть от переговоров с регулирующими органами, а также от спроса.
В пресс-релизе также говорится, что Samsung намеревается восстановить и использовать или продавать повторно компоненты отозванных смартфонов, такие как чипы или модули камеры. Корпорация также не исключает возможности извлечения из массово отозванных аппаратов металлов: меди, золота, никеля и серебра.
взрывоопасных аккумуляторах этого гаджета. Позже было объявлено, что причина неполадок обнаружена и устранена, и начался обмен первых Galaxy Note 7 на якобы безопасную версию смартфона, пока не выяснилось, что проблема не решена и аппараты продолжают взрываться . тогда Samsung Electronics объявила полный отзыв Galaxy Note 7, прекратила поддержку и производство этой модели. Сообщалось, что причиной возгораний смартфонов Galaxy Note 7 стал размер аккумуляторов.
Пока точно не сообщается, когда и где возобновятся продажи Galaxy Note 7. В компании объясняют, что это будет зависеть от переговоров с регулирующими органами, а также от спроса.
В пресс-релизе также говорится, что Samsung намеревается восстановить и использовать или продавать повторно компоненты отозванных смартфонов, такие как чипы или модули камеры. Корпорация также не исключает возможности извлечения из массово отозванных аппаратов металлов: меди, золота, никеля и серебра.
взрывоопасных аккумуляторах этого гаджета. Позже было объявлено, что причина неполадок обнаружена и устранена, и начался обмен первых Galaxy Note 7 на якобы безопасную версию смартфона, пока не выяснилось, что проблема не решена и аппараты продолжают взрываться . тогда Samsung Electronics объявила полный отзыв Galaxy Note 7, прекратила поддержку и производство этой модели. Сообщалось, что причиной возгораний смартфонов Galaxy Note 7 стал размер аккумуляторов.
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