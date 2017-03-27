Радикалы пообещали полную блокаду отделений «Сбербанка» на Украине

Украинская партия «Национальный корпус», созданная на основе батальона «Азов», заявила, что временно разблокирует дочерние отделения российского «Сбербанка» на Украине, чтобы вкладчики могли забрать свои деньги.
Украинские радикалы заявили, что на время прекратят препятствовать работе отделений российской банков, чтобы украинцы смогли забрать свои вклады, а после радикалы пообещали «еще более жесткую блокаду» всех отделений «Сбербанка» в стране.
Радикалы также требуют от Нацбанка Украины отозвать лицензии у отделений этих банков и национализировать их активы.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю парламентской ассамблеи ОБСЕ за правовой оценкой происходящего на Украине в отношении «дочек» российских банков. Володин напомнил о случае в Киеве, когда радикалы заложили бетонными блоками вход в офис филиала «Сбербанка» и замуровали в нем сотрудников финансового учреждения.
ввел санкции против пяти российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на 12 месяцев запретили любые финансовые операции в пользу материнских банков.
Радикалы также требуют от Нацбанка Украины отозвать лицензии у отделений этих банков и национализировать их активы.
Ранее сообщалось, что спикер Госдумы Вячеслав Володин обратился к председателю парламентской ассамблеи ОБСЕ за правовой оценкой происходящего на Украине в отношении «дочек» российских банков. Володин напомнил о случае в Киеве, когда радикалы заложили бетонными блоками вход в офис филиала «Сбербанка» и замуровали в нем сотрудников финансового учреждения.
ввел санкции против пяти российских банков, включая «Сбербанк», «ВиЭс Банк» и ВТБ. Им на 12 месяцев запретили любые финансовые операции в пользу материнских банков.
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