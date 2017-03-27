Погибший при пожаре на заводе в Казани спасатель представлен к ордену

Глава МЧС Владимир Пучков распорядился представить к госнаградам пожарных, проявивших мужество и отвагу при тушении огня на Казанском пороховом заводе.
К ордену Мужества представлен начальник караула пожарной части №35 капитан Эдуард Илларионов, который получил тяжелейшие травмы при пожаре и скончался по дороге в больницу.
Также орденом Мужества будет награжден старший инструктор газодымозащитной службы Нияз Ибатуллин. К медалям «За отвагу» представлены респираторщики Кирилл Мигачев и Артур Хузин, старший инструктор Владимир Совенко и заместитель службы пожаротушения Марсель Исмагилов, сообщили в МЧС.
крупный пожар в складском здании Казанского порохового завода произошел 24 марта. Подразделение, возглавляемое Эдуардом Илларионовым, первым прибыло на место ЧП. Капитан поставил задачу проложить магистральную линию и провести боевое развертывание, а сам решил лично провести разведку в опасной зоне. Во время разведки в здании прогремел взрыв, в результате которого Илларионов получил смертельные травмы.
Также орденом Мужества будет награжден старший инструктор газодымозащитной службы Нияз Ибатуллин. К медалям «За отвагу» представлены респираторщики Кирилл Мигачев и Артур Хузин, старший инструктор Владимир Совенко и заместитель службы пожаротушения Марсель Исмагилов, сообщили в МЧС.
крупный пожар в складском здании Казанского порохового завода произошел 24 марта. Подразделение, возглавляемое Эдуардом Илларионовым, первым прибыло на место ЧП. Капитан поставил задачу проложить магистральную линию и провести боевое развертывание, а сам решил лично провести разведку в опасной зоне. Во время разведки в здании прогремел взрыв, в результате которого Илларионов получил смертельные травмы.
Комментарии