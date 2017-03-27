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  • 27.03, 22:14

    Пьяный мужчина попытался задушить врача в больнице под Новосибирском

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    Пьяный мужчина попытался задушить врача в больнице под Новосибирском

    Пьяный мужчина попытался задушить врача в больнице под Новосибирском

    В Бердске (Новосибирская область) устанавливаются обстоятельства нападения на врача-травматолога.

    По данным следствия, накануне, 26 марта, в Бердскую центральную больницу обратилась местная жительница, получившая колото-резаное ранение. Ей оказали необходимую помощь, после чего дежурный врач-травматолог принял решение не помещать ее в стационар.

    Однако 23-сожитель пациентки, который вместе с ней пришел в больницу, решил, что ей отказывают в медпомощи и напал на врача. Пьяный мужчина принялся душить медика. На помощь врачу поспешили коллеги. После этого дебошир покинул медучреждение.

    Как сообщили в новосибирском управлении СК, личность нападавшего уже установлена. Им оказался ранее судимый местный житель.

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