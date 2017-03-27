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  • 27.03, 22:14
    День театра в Петербурге прошел на подмостках ТЮЗа. Санкт-Петербург, театр. НТВ.Ru: новости, видео, программы телеканала НТВ

    День театра в Петербурге прошел на подмостках ТЮЗа

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    День театра в Петербурге прошел на подмостках ТЮЗа

    День театра в Петербурге прошел на подмостках ТЮЗа

      Руководство прославленного театра юных зрителей познакомило гостей и коллег с ремонтом и появившейся на Пионерской площади аллее звезд.

      Директора петербургских театров и музеев провели День театра в ТЮЗе. Экскурсию по зданию для представительной делегации организовали не случайно: коллектив в этом году отмечает юбилей 95 лет.

      ТЮЗу было что показать директорскому корпусу. В здании на Пионерской площади проведен ремонт зрительной части зала, поставлено новое светотехническое и звуковое оборудование. Также создана новая сцена с абсолютно новой идеей лофт-пространства.

      В этом зале руководители учреждений культуры во главе с председателем профильного комитета Константином Сухенко поделились впечатлениями. В том числе и обсудили появление осенью 2016-го около ТЮЗа аллеи звезд — лауреатов премии «Золотой софит».

      Прогулявшись по театру, присутствующие вспомнили и себя в качестве юных зрителей, и согласились с тем, что их первым театром, как и в жизни многих других, конечно же, был ТЮЗ.

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