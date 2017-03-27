Базельские шедевры: в Швейцарии открылась выставка часового искусства

Ежегодная выставка часов и драгоценностей открылась в швейцарском Базеле. Каждую весну там представляют свои шедевры лучшие Дома со всего мира.

3 часы

Швейцария

Часы уже давно перестали быть чисто инженерной конструкцией. Теперь это настоящие дизайнерские шедевры. В названиях новинок от компании HUBLOT сплошь громкие имена, известные и тем, кто далек от мира часов. Эту модель создали совместно с музыкантами группы Depeche Mode — доходы от продаж пойдут на благотворительность. А вот часы к 70-летию Ferrari — в золотом, карбоновом или титановом корпусе. Есть даже модель, придуманная вместе с одним из самых знаменитых в мире татуировщиков.



Рикардо Гваделупе, гендиректор HUBLOT: «Вдохновившись геометрическими татуировками, мы смогли сделать абсолютно новые часы. Там очень необычные по форме диски, показывающих который час. Но мы не делаем эти часы, чтобы их обладатель просто следил за временем, мы продаем их как предмет искусства».



Bell & Ross традиционно вдохновляются высокими технологиями. В этом году компания выпустила часы схожие дизайном с рулем болида формулы один. Тут же модель для дайверов — в традиционном для марки квадратном корпусе. И среди всего этого царства брутальности нашлось место и женской коллекции.



Карлос Росильо, сооснователь Bell & Ross: «Когда звезда, небесное тело, прекращает свое существование, то в самом финале происходит взрыв и вокруг видно сияние розового цвета. Именно это вдохновило нас на создание такого циферблата».



Автомобильная тема традиционно в почете и у Chopard. Большой поклонник автоспорта и сопрезидент марки Карл-Фридрих Шойфеле представил хронограф к юбилею знаменитой гонки «Милле Милья».



Карл-Фридрих Шойфеле, сопрезидент Chopard: «С часами из коллекции Happy Ocean вы можете нырять и плавать. У них много цветов. Я думаю, прекрасные часы, чтобы отправиться на пляж и просто приятно провести время».



На стенде Дома Graff сияние бриллиантов неизменно. В новой коллекции лучшие друзья девушек представлены в основном в компании рубинов и сапфиров. Драгоценности могут даже стать средством конспирации — для часов. Если же часы украшает нитка жемчуга, то это, конечно, Mikimoto — японская компания с вековой историей. Ее вице-президент Юго Цукикава уточняет: жемчужины — это всегда прекрасно, но в новых моделях использованы и бриллианты.



Бриллианты — не статичные, а подвижные, есть и в коллекции часов от Messika. Раньше там было по три камня в украшении, теперь уже пять, а то и семь. А более массивные ожерелья должны не только поражать блеском, но и попросту быть удобными. Показывая свои драгоценности креативнй директор компании Валери Мессика улыбается: еще в детстве бриллианты были ее игрушками. Таковыми, в общем, остались и сейчас.



Подробнее — в репортаже корреспондента НТВ Ивана Трушкина.